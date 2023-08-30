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جواهر

اختفاء سائحة في البحر الأحمر بعد تجاوزها هذا العمق!

جواهر الشروق
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اختفاء سائحة في البحر الأحمر بعد تجاوزها هذا العمق!

تتواصل لليوم الثالث عملية البحث عن سائحة روسية فقدت في رحلة غوص في البحر الأحمر، بعد أن تعمدت تجاوز العمق المسموح به دوليا.

وأكد خبير الغوص، حسن فؤاد الطيب، أن تفاصيل الواقعة كشفت مشاركة السائحة المختفية في رحلة بحرية مدتها 10 أيام، لنحو 27 غواصا محترفا، وفي آخر يوم للرحلة تم الذهاب لمنطقة خلف الجزر جنوب الغردقة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السائحة وزوجها تعدا العمق المسموح به دوليا، حيث سجل الكمبيوتر نزول الزوج لـ 110 أمتار عمق، بينما تعدت الزوجة عمق زوجها، وهذا ما أقره بعد خروجه من المياه.

وفيما تمكن الزوج من الخروج من الأعماق بعد شعوره بالتعب نتيجة ثقل الأعماق وزيادة نسبة النيتروجين، استمرت الزوجة في الغوص وهو ما تسبب في فقدانها.

وتواصل أجهزة البحث والإنقاذ بمشاركة الغواصين، عمليات البحث عن السيدة الروسية، حيث تم إخطار الأجهزة المختصة بالحادث، وفقا لصحيفة” المصري اليوم”.

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