اختفاء سائحة في البحر الأحمر بعد تجاوزها هذا العمق!
تتواصل لليوم الثالث عملية البحث عن سائحة روسية فقدت في رحلة غوص في البحر الأحمر، بعد أن تعمدت تجاوز العمق المسموح به دوليا.
وأكد خبير الغوص، حسن فؤاد الطيب، أن تفاصيل الواقعة كشفت مشاركة السائحة المختفية في رحلة بحرية مدتها 10 أيام، لنحو 27 غواصا محترفا، وفي آخر يوم للرحلة تم الذهاب لمنطقة خلف الجزر جنوب الغردقة.
وتبين من التحقيقات الأولية أن السائحة وزوجها تعدا العمق المسموح به دوليا، حيث سجل الكمبيوتر نزول الزوج لـ 110 أمتار عمق، بينما تعدت الزوجة عمق زوجها، وهذا ما أقره بعد خروجه من المياه.
تعدت العمق المسموح به دوليا
اختفاء سائحة روسية في رحلة غوص بالغردقة
اختفاء سائحة روسية في الغردقة،بمحافظة البحر الأحمر المصرية في أعماق البحر أثناء رحلة بحرية مع فريق يضم27غواصا محترفا عقب غوصها مع زوجها لأعماق كبيرة
سجل الكمبيوتر بلوغ الزوج عمق110م،كما تعدت الزوجة هذا العمق pic.twitter.com/RFJxrPjlZw
— 🇷🇺روسيا مباشر🇷🇺 (@WLbir) August 27, 2023
وفيما تمكن الزوج من الخروج من الأعماق بعد شعوره بالتعب نتيجة ثقل الأعماق وزيادة نسبة النيتروجين، استمرت الزوجة في الغوص وهو ما تسبب في فقدانها.
وتواصل أجهزة البحث والإنقاذ بمشاركة الغواصين، عمليات البحث عن السيدة الروسية، حيث تم إخطار الأجهزة المختصة بالحادث، وفقا لصحيفة” المصري اليوم”.