اختفاء طالبة جامعية منذ 18 يوما.. عائلتها تناشد المساعدة وإدارة الإقامة تعلق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اختفاء الطالبة الجامعية بقسنطينة بلقيس ربوح منذ 13 جوان الماضي، دون أن يظهر لها أي أثر.

وناشدت عائلة الطالبة المنحدرة من مدينة شلغوم العيد بولاية ميلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين المساعدة في البحث عنها بعد أن انقطعت أخبارها منذ 13 جوان الماضي.

وكانت بلقيس، طالبة جامعية بالمدرسة العليا للأساتذة – آسيا جبار- بقسنطينة سنة ثانية فيزياء، وتقيم بالإقامة الجامعية -عين الباي5- خرجت زوال يوم 13 جوان الماضي من غرفتها الجامعية ولم تعد ولم يعرف أحد مصيرها لغاية الساعة.

وبتاريخ 17 جوان الماضي أفادت إدارة الإقامة الجامعية “عين الباي 5” في بيان لها أنه على اثر تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر اختفاء الطالبة بلقيس ربوح طالبة سنة ثانية مدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار وبعد الأبحاث الإدارية التي قامت بها إدارة الإقامة الجامعية بمعية والي الطالبة من مراجعة لجهاز ماسح الوجه وكذا كاميرات المراقبة للإقامة الجامعية ومحيطها تبين أن الطالبة دخلت إلى الإقامة الجامعية بتاريخ 13 جوان 2023 على الساعة 58: 15 وغادرتها على الساعة 25: 17 متجهة خارج أسوار القطب الجامعي عين الباي.

وتابع بيان الإقامة أنه تم تزويد المصالح الأمنية بجميع المعلومات الخاصة بها وبحركاتها من أجل تمديد دائرة البحث في حدود الاختصاص.

وتبقى الإقامة الجامعية عين الباي 05 ( إدارة و عمال مجندين من اجل متابعة كلالتطورات الخاصة بالطالبة بلقيس ربوح كما تسهر مديرية الخدمات الجامعية عين الباي على التنسيق بين مختلف مصالحها والمصالح الأمنية.