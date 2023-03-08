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الجزائر

اختفاء طفل في ظروف غامضة بقسنطينة (صور)

نادية شريف
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اختفاء طفل في ظروف غامضة بقسنطينة (صور)
صفحة ولاية الجزائر
والي الولاية السيد عبد الخالق صيودة يقف على عملية البحث

اختفى طفل في ظروف غامضة ببلدية حامة بوزيان، في حدود منتصف نهار الثلاثاء، بعد خروجه رفقة والده، حسبما أعلنت صفحة ولاية قسنطينة.

وجاء في بيان الولاية أنه على إثر  اختفاء الطفل تازير محمد إياد ذو الخمس سنوات القاطن بمشتة الركاني دوار التوازرة ببلدية حامة بوزيان بعد خروجه رفقة والده منتصف نهار اليوم، يقف والي الولاية السيد عبد الخالق صيودة في هذه الأثناء على عمليات البحث”.

وأضاف البيان أن الوالي التقى بوالد الطفل وأسدى تعليمات لمختلف المصالح من أجل العمل بدون هوادة حتى العثور عليه سالما معافى بإذن الله خاصة وأن الطفل مصاب باضطراب التوحد.

عمليات البحث بدأت منذ التبليغ عن حالة الاختفاء من قبل مصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني والحماية المدنية بمشاركة المواطنين وهي مستمرة إلى غاية الساعة.

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