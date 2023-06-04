اختفاء غامض لسائق سيارة “كلونديستان” بالبليدة

انقطعت أخباره منذ أسبوع

أودعت عائلة جحمون من العفرون غرب ولاية البليدة بلاغا لدى المصالح الأمنية عقب الاختفاء الغامض لابنهم الذي يشتغل سائق سيارة نقل غير قانوني (كلونديستان)، ويبلغ من العمر 55 سنة، ويقيم بحي “أراشبي” طريق وهران والذي خرج لنقل زبون وانقطعت أخباره منذ 29 ماي المنصرم.

وكانت عائلة الكلونديستان المختفي قد تقدمت ببلاغ لدى مصالح الشرطة والدرك الوطني، وذكر شقيقه في تصريح للشروق أن هذا الأخير غادر الاثنين الفارط شقته التي يقطن فيها بمفرده، حوالي الساعة الواحدة ظهرا بعد تلقيه مكالمة هاتفية ويرجح أن يكون قد توجه لنقل زبون، غير أنه لم يظهر له أثر من حينها، وافتقده ذووه، بعد تأخره في العودة إلى المنزل، كونه متعودا على تناول وجبتي الغداء والعشاء بمنزل أحد أشقائه والالتقاء بهم يوميا، فحاول أهله الاتصال به إلا أن هاتفه ظل خارج نطاق التغطية فبعثوا له رسائل نصية بقيت عالقة ولم تصله، يؤكد محدث الشروق.

وباشرت العائلة رحلة بحث بعد ما اختفى محمد المدعو “القرشي” لسبب يجهلونه، لدى الأقارب والمعارف وبالمستشفيات في محاولة للعثور عليه، وأودعوا إثرها بلاغا لدى مصالح الشرطة والدرك، كما دخلوا شقته الكائنة بحي 550 مسكن بالعفرون، ولكن لم يعثروا لأخيهم على أثر، وأكد شقيق المفقود أن هذا الأخير يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني أمراضا مزمنة، مبديا تخوفه من أن يكون محمد قد تعرض لمكروه خصوصا وأن سيارته من نوع “كليو” رمادية اللون التي كان على متنها لم يظهر لها أثر.

وأوضح أن شقيقه الذي يشتغل سائق أجرة غير شرعي، منذ سنوات يتعامل مع زبائن معروفين وأهل ثقة وأنه متعود على إخبار عائلته حال خروجه في عمل خارج الولاية إلا هذه المرة اختفى من دون سابق إنذار ما جعلهم يتخبطون في حيرة قاتلة، وتدعوا عائلة محمد جحمون المدعو القرشي من العفرون كل من يحوز معلومات تفيد في العثور على ابنهم إبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الرقم: 0792319823