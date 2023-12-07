اختفاء غامض لفتاة بالعاصمة بعد سرقة هاتفها المحمول!

اختفت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما في ظروف غامضة، بالعاصمة، بعد يوم من سرقة هاتفها المحمول في محطة الحافلات ببلدية الشراقة.

وتقدمت عائلة الفتاة المسماة “هبة مهدي” بطلب للشروق من أجل المساعدة في نشر نداء للبحث عنها بعد مرور 3 أيام على اختفائها.

وبحسب المعلومات التي زودتنا بها العائلة فإن الشابة من مواليد 31 أكتوبر 2004 ببني مسوس، وقد سرق هاتفها يوم 3 ديسمبر الجاري على الساعة 12.00 في محطة حافلات الشراقة من طرف شخص معروف في المنطقة بالسطو على الهواتف المحمولة.

ويوم 4 ديسمبر، أي بعد يوم واحد من سرقة هاتفها، خرجت الفتاة على الساعة السابعة من منزلها الكائن بـ “القرية” بلدية الشراقة، مرتدية ملابس سوداء وحذاء أبيضا، لتنقطع أخبارها تماما.

وترجح العائلة فرضية استدراج الفتاة بالصور الموجودة على هاتفها المحمول، وتناشد الجهات الأمنية بتكثيف عملية البحث عنها قبل حصول مكروه لها.