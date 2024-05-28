-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اختفاء غامض لفوزي غلام

الشروق أونلاين
  • 74
  • 0
اختفاء غامض لفوزي غلام

مرّت المباريات الأخيرة، من الدوري التركي، من دون أن يلعب النجم الجزائري فوزي غلام دقيقة واحدة، بل وغاب حتى عن مقاعد الاحتياط، وحتى ناديه هاتاي سبورت، الذي أنهى موسمه الكروي في المركز 12 في ترتيب الدوري التركي، لم يعلن عن إصابته وترك الأمور غامضة..

وكان فوزي غلام البالغ من العمر 33 سنة، قد لعب منذ انتقاله إلى تركيا 21 مباراة وسجل هدفا وحيدا من ركلة مخالفة، واسترجع مستواه بعد الإصابات التي لازمته عندما كان ينشط مع نابولي الإيطالي وأصيب مرة أمام مانشستر سيتي في رابطة أبطال أوروبا، فأضاع على نفسه مشوارا كبيرا وضيّع أيضا اللعب للخضر في أهم فترة في عز عطلته، قبل أن يعود بقوة، ولكنه اختفى وترك علامات استفهام.

مقالات ذات صلة
كروس يودّع جماهير “سانتياغو برنابيو” بالدموع (فيديو)

كروس يودّع جماهير “سانتياغو برنابيو” بالدموع (فيديو)

دريس مسعود وأمينة بلقاضي يتأهلان رسميا لأولمبياد باريس

دريس مسعود وأمينة بلقاضي يتأهلان رسميا لأولمبياد باريس

ضبط موعد سفرية “الخضر” نحو أوغندا

ضبط موعد سفرية “الخضر” نحو أوغندا

منتخب السيدات في تربص جديد تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا

منتخب السيدات في تربص جديد تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا

بِالفيديو: ملاسنات حادّة بين إيتو ومسؤول حكومي ومدرب بلجيكي

بِالفيديو: ملاسنات حادّة بين إيتو ومسؤول حكومي ومدرب بلجيكي

“الخضر” يتنقلون إلى كامبالا يوم 8 جوان المقبل

“الخضر” يتنقلون إلى كامبالا يوم 8 جوان المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد