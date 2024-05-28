اختفاء غامض لفوزي غلام

مرّت المباريات الأخيرة، من الدوري التركي، من دون أن يلعب النجم الجزائري فوزي غلام دقيقة واحدة، بل وغاب حتى عن مقاعد الاحتياط، وحتى ناديه هاتاي سبورت، الذي أنهى موسمه الكروي في المركز 12 في ترتيب الدوري التركي، لم يعلن عن إصابته وترك الأمور غامضة..

وكان فوزي غلام البالغ من العمر 33 سنة، قد لعب منذ انتقاله إلى تركيا 21 مباراة وسجل هدفا وحيدا من ركلة مخالفة، واسترجع مستواه بعد الإصابات التي لازمته عندما كان ينشط مع نابولي الإيطالي وأصيب مرة أمام مانشستر سيتي في رابطة أبطال أوروبا، فأضاع على نفسه مشوارا كبيرا وضيّع أيضا اللعب للخضر في أهم فترة في عز عطلته، قبل أن يعود بقوة، ولكنه اختفى وترك علامات استفهام.