اختفاء مروحية عسكرية على متنها 10 أشخاص في اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني يوم الخميس، فقدان مروحية عسكرية على متنها 10 أشخاص، قبالة جزيرة جنوبي البلاد.

المروحية من طراز “UH-60 بلاك هوك”، وقد اختفت عن شاشات الرادار أثناء خروجها في مهمة بمنطقة شمال جزيرة “مياكو”. حيث لايزال طاقمها المكوّن من 10 عسكريين في عداد المفقودين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين عسكريين، أن المروحية اختفت عن الرادار بعد حوالي ساعة من مغادرة قاعدتها في جزيرة “مياكو”.

وقد سخرت القوات اليابانية 4 سفن للمشاركة في عمليات البحث عن المروحية المفقودة. وقال رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا إن وزارة الدفاع تحقق في الحادث.