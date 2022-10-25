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اختفاء 30 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب

الشروق أونلاين
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اختفاء 30 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب

اختفت عشرات الآلاف من الذخيرة الحية بشكل غير مفهوم من قاعدة إسرائيلية في النقب، نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه يتم التحقيق في ظروف “سرقة” نحو 30 ألف رصاصة من القبو في القاعدة، حيث يوجد مقر اللواء “جيفاتي” من قبل الشرطة العسكرية، وعند الانتهاء من التحقيق، سيتم إرسال النتائج إلى مكتب المحامي العسكري لفحصها.

وعلى إثر ذلك، قام رئيس القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتحقيق في الظروف التي جعلت السرقة ممكنة، وتقرر أيضا تعزيز وتحسين تدابير الدفاع في منطقة القاعدة بشكل عام، وبالقرب من مستودعات الذخيرة على وجه الخصوص.

وقال بيان صادر عن وحدة المتحدث الرسمي باسم الكيان الغاصب، إن الجيش سيواصل العمل على تقليل ظاهرة سرقة الأسلحة من القواعد العسكرية من خلال خطط عمل مخصصة وتخصيص الموارد لتحسين البنية التحتية الدفاعية.

وبحسب صحيفة عبرية، فإن “سرقة” الأسلحة والذخيرة الحية، من القواعد المعسكرات الإسرائيلية، تعتبر مصدرا لتسليح فصائل فلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك بعض المنظمات في المجتمع العربي، إلى جانب تهريب الأسلحة والذخيرة عبر الحدود مع مصر والأردن.

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