اختفى منذ شهر.. إقالة وزير الخارجية الصيني تشين غانغ

تمت اليوم الثلاثاء 25 جويلية إقالة الوزير الصيني للشؤون الخارجية تشينغ غانغ الذي اختفى عن الأضواء منذ شهر.

تمت إقالة وزير الخارجية الصيني تشين غانغ من منصبه اليوم الثلاثاء 25 جويلية من طرف الرئيس الصيني شي جين بينغ. إقالة لم تنه بعد التساؤلات حول غياب الوزير الصيني الذي لم يظهر منذ شهر.

حسب ما نشرته وسائل إعلامية نقلا عن وكالة الأنباء الصينية فالوزير الصيني الذي لم يظهر منذ 25 جوان لا داخل الصين ولا خارجها، تمت تنحيته من منصبه اليوم.

الوزير المقال يبلغ من العمر 57 سنة. ويعتبر مقربا من الرئيس الصيني شي جين بينغ تم تعويضه بوزير الخارجية الصيني السابق وان غيي.

حسب وسائل إعلامية، فالسلطات الصينية لم تذكر أسباب هذه الإقالة ولم تجب عن سبب غياب الوزير المقال لمدة شهر.

فمنذ 25 جوان أين كان له لقاء في بيكين مع نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، لم يظهر تشينغ غانغ. كما لم يشارك في أي نشاط ديبلوماسي.

كما غاب عن عديد المواعيد الديبلوماسية الهامة. الشيء الذي دفع للتساؤل عن غيابه ليس فقط في الصين بل حتى خارجها.

الغياب الذي لم تجب السلطات الصينية عن سببه، أدى لعديد التكهنات التي تمت إثارتها في مواقع التواصل الإجتماعي الصينية والتي نقلتها وسائل إعلامية دولية.

من بين هذه التكهنات هي تدهور حالته الصحية. كذلك، إقالته بسبب علاقة خارج نطاق الزواج مع مذيعة صينية مقيمة بالولايات المتحدة وحاملة للجنسية الأمريكية.

وحسب ذات المصادر، فيمنع الحزب الشيوعي الصيني على المسؤولين إقامة علاقات خارج نطاق الزواج، علاقات في حالة ما وجدت كانت تؤدي لاتهام هؤلاء بالفساد.