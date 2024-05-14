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“اختفى منذ عام 1996”.. صور صادمة لشاب عثر عليه في مستودع جاره بالجلفة!

الشروق أونلاين
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“اختفى منذ عام 1996”.. صور صادمة لشاب عثر عليه في مستودع جاره بالجلفة!
شبكات التواصل الاجتماعي
الشاب في سن اختفائه ولحظة العثور عليه

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بالحديث عن شاب من ولاية الجلفة، اختفى منذ ما يقارب الثلاثين عاما وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره.

وبحسب ما أوردت صفحات ولاية الجلفة فإن الشاب بن عمران عمر الذي عثر عليه، ليلة أمس، في حفرة تحت الأرض مغطاة بالتبن في منزل جاره الواقع ببلدية الڨديد، تم خطفه عام 1996 وكان حينها يبلغ من العمر 16 عاما.

وقال رقاب خالد، ابن خالة الضحية وهو دكتور في الفيزياء في منشور عبر حسابه على فيسبوك إن عمر تم العثور عليه بصحة جيدة بعد اختفاء دام 26 عاما.

وأضاف في منشور آخر أرفقه بصورة عمر في العام الذي اختطف فيه، أن الكلب الظاهر معه في الصورة وجد ميتا مسموما أو مشنوقا لأنه كان لا يتوقف عن النباح أمام باب الجار، حيث احتجز صاحبه.

وتداول نشطاء مقطعا صادما للحظة العثور على الضحية في حفرة تشبه القبر مغطاة بالتبن، قيل إنه احتجز فيها لسنوات عديدة، منذ اختفائه في التسعينيات، لافتين إلى أنه وجد في حالة صدمة ولم يتمكن من الكلام.

وأعرب الكثيرون عن تأسفهم بعد حديث مقربون من الشاب عن وفاة والدته حزنا عليه في العام 2007.

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