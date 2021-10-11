اختلاط أعراض الأنفلونزا مع كورونا يرعب المواطنين

مع ظهور أعراض آلام الرأس وسيلان الأنف وآلام الحلق

يُعاني كثير من المواطنين مؤخرا، من أعراض أنفلونزا الموسمية، بسبب تغير أحوال المناخ، حيث أصبح الطقس يميل للبرودة نوعا ما، ما تسبب في ضربات برد، خاصة للأشخاص الذين يخرجون في الصّباح الباكر، أو يتركون النوافذ مفتوحة ليلا. والظاهرة أحدثت نوعا من الخوف في النفوس، فكثيرون يحسبون أن الموجة الرابعة لكورونا وصلت إلى الجزائر.

وفي هذا الصّدد، أكد المختص في الصحة العمومية، فتحي بن اشنهو، بأن ما يعانيه كثير من المواطنين، خلال الآونة الأخيرة، هي أعراض الأنفلونزا الموسمية، بسبب التغير في أحوال الطقس، وهي تتشابه كثيرا مع أعراض الكورونا، وبالتحديد أعراض المتحور دالتا، والذي انتشر بقوة خلال الموجة الثالثة لكورونا ببلادنا، وخلفت عددا معتبرا من الإصابات والمتوفين.

بن أشنهو: هي حالات للأنفلونزا والحساسية الموسمية.. ومع ذلك علينا الحذر

ومن أهم الأعراض التي ظهرت مؤخرا، على كثير من المواطنين، هي آلام الرأس وسيلان الأنف وآلام الحلق.

ويطمئن بن أشنهو، بأننا نشهد خلال الأيام الأخيرة “فترة وبائية مطمئنة نسبيا وغير مقلقة، وإن كنا لا ندري كم ستستمر..وأغلب من لديهم هذه الأعراض الثلاثة، فالأمر متعلق بأنفلونزا موسمية معروفة في الجزائر، وفي هذا الوقت من السنة، والتي ستشتد خلال فصل الشتاء المقبل”.

ومع ذلك يشدّد المختص، على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي، لأن غالبية المواطنين، تخلوا عنها، وعادوا لحياتهم الطبيعية.

ومن جهة أخرى، يؤكد أطباء، بأن الجزائريين، وبعد قوة الموجة الثالثة، صاروا أكثر تصديقا بوجود فيروس كورونا، وحسبهم “اختفى إنكار الوباء، الذي كان منتشرا قبل الموجة الوبائية الأخيرة، والتي أعادت البعض إلى صوابهم”، كما أصبح الأغلبية يعرفون الأعراض الثلاثة الأولى لفيروس دالتا، وهي آلام الرأس وسيلان الأنف وآلام الحلق، وهو ما زاد من تخوفهم، بعد تسجيل عديد الحالات للإنفلونزا والحساسية الموسمية”.