اختيار أميرة سعودية لرئاسة قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات

اختارت فوربس الشرق الأوسط أميرة سعودية لرئاسة قمتها المرتقبة التي ينتظر أن تجمع بالرياض أكثر النساء إنجازا وموهبة في العالم.

وتم تعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، لرئاسة “قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات” خلال الفترة بين 21 و23 ماي المقبل، بحسب بيان للمجلة.

وقالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، إن اختيار الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، يأتي “لكونها نموذجا شابا يحتذى به، إذ تعمل على الترويج للثقافة والسياحة في المملكة العربية السعودية”.

وأضافت أنها “واحدة من السيدات اللواتي يعملن بجد لدعم وتمكين المرأة في جميع القطاعات”.

من جانبها، قالت الأميرة “إنه لشرف كبير أن أتولى رئاسة قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات في الرياض”.

وتابعت: “مع الفرص الواعدة التي نشهدها في السعودية الآن، يعد هذا الحدث منصة لإلهام النساء ليكن معًا في مكان واحد لتبادل الأفكار حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام بوصفنا قائدات وسيدات أعمال، ونماذج يحتذى بها لتحقيق التغيير”.

وأسست الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود بيت الثقافة العالمي في عام 2022، كمؤسسة سعودية متخصصة في مجال الاستشارات تركز على الثقافة والإبداع والأعمال المستدامة.

وقبل ذلك، كانت الأميرة جزءا من فريق القيادة المكلف بإنشاء هيئة الأزياء في وزارة الثقافة وبناء استراتيجية قطاع الأزياء في السعودية، ونجحت في تنظيم أول أسبوع أزياء سعودي في أفريل 2018، بحسب المصدر ذاته.

وتهدف قمة فوربس للسيدات 2023 إلى مناقشة “القضايا الأكثر تأثيرا، وتحقيق تواصل هادف في مجتمع عالمي متعدد الأجيال من النساء اللائي يقدن التغيير”، وفقا للبيان.

في ذات السياق، قالت رئيسة تحرير المجلة إنه “لا يمكن التقليل من قيمة مجتمع قوي، وهذا هو الشعار الذي يدفع رؤيتنا لجمع قادة الفكر الأكثر إلهاما في العالم”.

وأضافت: “يسعدنا أن نتشارك مع شخصية مبتكرة مثل الأميرة نورة في قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات 2023. إن قيادتها الحكيمة وعقليتها الريادية المتميزة هي مزيج مثالي لإلهام الآخرين في هذا التجمع الاحتفالي للأصوات النسائية”.

وتشارك في القمة مجموعة من المتحدثات، من بينهن: رائدة الفضاء لمى العريمان، والممثلة ماغي بو غصن، وعارضة الأزياء والناشطة حليمة عدن، والسبّاحة يسرى مارديني، والمغنية داليا مبارك، والرياضية سائقة سيارات السباق دانية عقيل، من بين نخبة من سيدات أخريات ملهمات، وفق البيان المذكور.