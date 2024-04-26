اختيار إيطاليا ضيف شرف تأكيد على عمق العلاقات الجزائرية – الإيطالية

خلال افتتاحها مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.. مولوجي:

أشادت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، خلال إشرافها على افتتاح فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، باختيار إيطاليا ضيف شرف الدورة الرابعة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية الـ30 من أفريل الجاري، ما يؤكد عمق العلاقات الجزائرية الإيطالية التي يترجمها الجانب الثقافي أيضا من خلال تسليط الضوء على التجربة السينمائية الإيطالية على مرور عقود من الزمن.

وأكدت مولوجي في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن المهرجان فرصة لاستعراض التجارب السينمائية لمختلف الدول المشاركة سواء بأعمالها أم مبدعيها، ما سيساهم “في تعميق حالة التثاقف وتجسير العلاقات والتبادلات الثقافية والفنية بين الفاعلين والمبدعين في الصناعة السينماتوغرافية، وهو التوجيه الرشيد الذي ما فتئ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يؤكد ويحرص عليه من خلال تشجيع ومرافقة المبدعين في هذا الفن الاستراتيجي والممتع في الوقت ذاته”.

كما أكدت الوزيرة على الالتزام الثقافي الجزائري مع القضايا الإنسانية العادلة والمناصرة للشعوب ضد كل أشكال التعسف والعدوان، لكون الفن التزام بقضايا الإنسان، ونضالا من أجل الحرية والسلام، مشيرة إلى الحيز الواسع الذي خصصته محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي لفلسطين، من خلال البرنامج الثري الذي يجمع بين العروض السينمائية الطويلة، الوثائقية والقصيرة، إلى جانب ندوة “تحيا فلسطين”، تحت شعار “شهادات، صمود وتأثير”، التي تهدف إلى استكشاف الدور الحاسم للسينما الفلسطينية في الحفاظ على التاريخ والصمود الثقافي، وتأثيرها كوسيلة للتوعية والدفاع.

وافتتحت الدورة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بعرض كوريغرافي غنائي بعنوان “عنابة تعيش السينما”، من تصميم رياض بروال تأليف وتوزيع موسيقى زكرياء بن صالح، بمشاركة ثلة من الراقصين وغناء كل من الممثل عبد الكريم دراجي، هادي تينهينان، ريهام بوشويشة، جابر بحري وفريد شرفي، كما شارك الفنان “جام” في تنشيط الفقرات الموسيقية لحفل الافتتاح، الذي شهد أيضا تكريم العديد من السينمائيين الجزائريين والأجانب، على غرار السيناريست الجزائري توفيق فارس والممثل القدير رشيد بن علال، إلى جانب الممثلة الإسبانية اتزيار ايتونو، والإيطالي دومينكو.. كما قدمت محافظة المهرجان بالمناسبة أعضاء لجان التحكيم مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية والقصيرة بمجموع 70 فيلما في المنافسة، تتوزع على مختلف القاعات، إلى غاية الـ30 من أفريل الجاري، فيما تابع جمهور المهرجان فيلم الافتتاح ” vers un avenir radieux” للمخرج الإيطالي “ناني موريتي”.