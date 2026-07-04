اختيار الباحث الجزائري محمد صافي المستغانمي شخصية العام للعمل التراثي العربي لعام 2026

اختار معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” الباحث الجزائري محمد صافي المستغانمي شخصية العام للعمل التراثي العربي لعام 2026.

وتقدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، “بأسمى عبارات التهاني وأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز” إلى محمد صافي المستغانمي، بمناسبة هذا الاختيار.

وأكدت بن دودة في رسالتها التي نشرتها الوزارة “أن هذا التكريم العربي الرفيع يأتي تتويجا لمسيرة علمية حافلة بالعطاء، وتقديرا لإسهامات الأستاذ المستغانمي الجليلة في خدمة اللغة العربية والقرآن الكريم وعلومه البلاغية، وإثرائه المتواصل لحقول اللسانيات والدراسات اللغوية والقرآنية، ما جعله عَلَما من أعلام الجزائر ومفاخرها، وقامة باسقة في المشهد الثقافي العربي والدولي.”

وستقام مراسم التكريم خلال فعاليات يوم المخطوط العربي 2026، الذي ينظمه معهد المخطوطات العربية يوم 15 سبتمبر 2026 بتونس.

وأعربت الوزيرة “عن بالغ اعتزازها بهذا التتويج المستحق، لتعتبره وسام فخر يُضاف إلى رصيد الثقافة الجزائرية، ودليلا ساطعا على المكانة المرموقة التي يحظى بها الباحث والعالم الجزائري في المحافل العربية والدولية، فإنها ترفع إلى الأستاذ الدكتور محمد صافي المستغانمي أصدق الدعوات بدوام التوفيق والسداد، ومزيد من الألق والعطاء في خدمة الثقافة العربية وصون التراث المخطوط.”