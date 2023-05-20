اختيار البلد الذي يحتضن المنافسات القارية يخضع للشفافية والمصداقية

أشاد بنجاح الجزائر في تنظيم المنافسات القارية.. موتسيبي:

عبر رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، مرة أخرى، عن امتنانه للجزائر على مرافقتها وتشجيعها للكرة الإفريقية من خلال النجاح في تنظيم المنافسات القارية، وذلك عقب نهاية الترتيبية بوركينافاسو- مالي (2-1) لحساب كأس أمم إفريقيا- 2023 لكرة القدم لفئة أقل من 17 سنة الجارية بالجزائر (29 أفريل- 19 ماي)، التي جرت سهرة الخميس بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وصرح باتريس موتسيبي عقب إشرافه على مراسم تسليم الميداليات البرونزية للبطولة الإفريقية للأشبال قائلا: “الكاف والكرة الإفريقية ممتنة كثيرا للجزائر عقب نجاحها في تنظيم كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما وقبلها بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين. أود أن أشكر الحكومة الجزائرية على مرافقتها وتشجيعها للكرة الإفريقية. الجزائر تواصل دعم كرة القدم الإفريقية لدى جميع الفئات الشبانية وجعلها في أفضل الحالات”.

وحل المسؤول الجنوب إفريقي أمسية الخميس بمدينة عنابة لحضور المباراة الترتيبية وتسليم الميداليات البرونزية قادما من الجزائر العاصمة أين ترأس اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الكروية القارية. وحضر رئيس الهيئة الكروية الإفريقية اللقاء النهائي للطبعة الـ14 بين السنغال والمغرب بملعب نيلسون مانديلا ببراقي وانتهى بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة 2-1.

وأضاف موتسيبي: “المنافسة جرت في ظروف رائعة للغاية في بلد وشعب يعشقان كرة القدم، الأكيد أن الجزائر أثبت أنها بلد كروي بامتياز وقادرة على رفع التحديات واحتضان كبرى التظاهرات الرياضية”.

وفي رده عن سؤال يخص اختيار البلد الذي سينال شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا للأكابر في نسختي 2025 و2027، أفاد الرجل الأول في الكونفدرالية الإفريقية أنه “توجد لجنة مستقلة لزيارة وتفقد المنشآت الرياضية في كل البلدان التي أودعت ملفات ترشحها على غرار الجزائر والبنين والمغرب”، موضحا أن “عملية الاختيار تخضع للشفافية والمصداقية والبلد الذي سينال شرف التنظيم عليه أن يكون في مستوى الحدث من جميع النواحي”.

وكانت الجزائر قد قدمت ملف ترشحها لتنظيم كان-2025 بعد قرار الهيئة القارية بسحب تنظيم الدورة من غينيا بسبب التأخر الكبير المسجل في بناء مختلف المنشآت. وترشحت إلى جانب الجزائر كل من نيجيريا-البنين (ملف مشترك)، زامبيا والمغرب.

واختتم المكتب الدولي المكلف بمعاينة مختلف المرافق المعنية زيارته في الجزائر يوم 29 مارس عقب تنقله لملاعب ميلود هدفي بوهران، الشهيد حملاوي بقسنطينة، ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، الدويرة وملعب نيلسون مونديلا بالجزائر العاصمة وأخيرا ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وفي سياق متصل، كانت الكونفدرالية الإفريقية قد أعلنت نهاية أفريل الفارط أن الجزائر ترشحت أيضا لاحتضان طبعة 2027 بمعية ثلاثة ملفات أخرى ويتعلق الأمر بكل من مصر وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وحددت الهيئة الكروية القارية تاريخ 23 ماي الجاري كموعد نهائي لتلقي طلبات أخرى للترشح لتنظيم كان 2027، فيما ستكون الفترة ما بين الفاتح جوان و15 جويلية كموعد لزيارات تفتيشية من طرف لجنة الكاف لهذه الدول. وسيتم الإعلان عن البلد المنظم لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 قبل شهر سبتمبر المقبل، بينما لم يحدد بعد تاريخ الكشف عن هوية البلد المستضيف لطبعة 2027.