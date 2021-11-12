اختيار الجزائري فريد بولاية أحسن لاعب لشهر أكتوبر

اختير الدولي الجزائري، فريد بولاية أحسن لاعب في ناديه ميتز لشهر أكتوبر الفارط، حسبما أعلن عنه النادي المنتمي إلى الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم، على موقعه الرسمي.

وأوضح النادي في بيان له “هداف على مرتين خلال شهر أكتوبر، فريد بولاية هو لاعب الشهر. الدولي الجزائري نال 72 من المائة من نسبة الأصوات المعبر عنها”.

وبعدما عانى من بعض الآلام، استعاد بولاية (28 سنة) لياقته البدنية الأمر الذي سمح له بتلقي الدعوة من قبل المدرب الوطني تحسبا للمباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 بقطر.

ويعد بولاية ثالث جزائري ينال هذا اللقب خلال الشهر الجاري، بعد كل من اسماعيل بن ناصر (اي سي ميلان- ايطاليا) وايلان قبال (نادي رامس-فرنسا). وكان بولاية، المنتهي عقده في يونيو 2022، يأمل في الالتحاق بأولمبيك مرسيليا خلال مرحلة الانتقالات الصيفية السابقة لكن الصفقة لم تتم، لكن ينتظر انتقاله خلال الميركاتو المقبل أو مع نهاية عقده.وبعد الجولة 13 من “الليغ1” الفرنسية، يحتل نادي ميتز المنطقة الحمراء بـ8 نقاط وبفارق أربع خطوات عن أول الناجين، نادي بريست.