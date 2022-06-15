اختيار الجزائر لاحتضان اجتماع دول الشمال مع البلدان الإفريقية عام 2023
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر ستحتضن في ماي 2023 الاجتماع الـ20 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال.
واتخذ هذا القرار “التوافقي” خلال أشغال الدورة الـ 19 لاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال، الذي عقد في هلسنكي (فنلندا)، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.
وأوضح بيان للوزارة أن “القرار قد اتخذ بعد جلسة مغلقة اقترح خلالها العديد من الوزراء الأفارقة، لاسيما من النيجر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا، في إطار التناوب ضمن المجموعة، احتضان الجزائر لأشغال الدورة الـ20 العام المقبل”. وأضاف المصدر أن هذا الاقتراح “الذي أفضى إلى انسحاب ثلاث دول أفريقية كانت تنوي الترشح لاستضافة هذا الحدث، سرعان ما حظي بتأييد من فنلندا وترحيب من المشاركين الذين أشادوا بظهور توافق بسرعة وسهولة بشأن موضوع عادة ما يستدعي مشاورات واسعة”.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن “شكره العميق” لنظرائه من أفريقيا ودول الشمال على هذه الثقة “التي تعكس المصداقية التي تتمتع بها الجزائر على المستويين القاري والعالمي بفضل إسهاماتها في تعزيز السلام وجهودها لإعلاء صوت أفريقيا في جميع المحافل الدولية”.
📌أشاد الوزير @Lamamra_dz الذي ترأس رفقة نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، أشغال الجلسة الأولى للاجتماع ال19 لوزراء خارجية إفريقيا و دول شمال أوروبا المخصص لمسائل السلم والأمن في العالم، بجهود القارة الإفريقية في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها مطالبا بدعم أكبر من المجتمع الدولي. pic.twitter.com/PLjA8PQguH
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) June 15, 2022
وأكد ا لعمامرة أن الجزائر التي ستتشرف بتولي هذه المسؤولية “لن تدخر جهدا من أجل إنجاح هذا الموعد الهام امتدادا للنتائج الإيجابية المحققة في اجتماع هلسنكي”.
من جهة أخرى أشاد لعمامرة الذي ترأس رفقة نظيره الفنلندي بيكا هافيستو اشغال الجلسة الأولى للاجتماع الـ 19 لوزراء خارجية افريقيا ودول الشمال المخصص لمسائل السلم والأمن في العالم بصفة خاصة “بجهود القارة الافريقية في مجال الوقاية و من النزاعات و تسويتها مطالبا بدعم أكبر من المجتمع الدولي” حسب بيان الوزارة.
Konfliktien ennaltaehkäisy, Venäjän sota Ukrainassa, yhteistyö vihreässä siirtymässä, ilmasto- ja nuoriso-asioissa, naiset, rauha ja turvallisuus ja YK-reformin edistäminen nousivat #NAFM22 keskusteluissa.
Seuraava kokous järjestetään Algeriassa 🇩🇿
📸 Atte Kajova pic.twitter.com/ABpwioHIK9
— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) June 14, 2022
وأوضح ذات المصدر أن “السيد لعمامرة أكد ان كل التهديدات الامنية في افريقيا حاليا على غرار الارهاب و التطرف العنيف و الجريمة العابرة للأوطان و العديد من أنواع النزاعات بما فيها تلك المنجرة عن التغير المناخي لها أثر و نطاق شاملين و بالتالي فهي تستدعي استجابات منسقة في اطار مقاربات شاملة تعتمد على الاحترام المتبادل و التعاون (…)”.
وأشار لعمامرة في هذا السياق الى أن “الشراكات مع افريقيا لا يجب ان تلخص في علاقة معطي و متلقي بل من الأجدر ان ينظر اليها على أنها جهد استراتيجي مترسخ في مبادئ المساواة و التعاون و التضامن بين مختلف الفاعلين الذين يرتبط أمنهم الجماعي باستقرار وازدهار كل منهم على حدى”.
📌على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية إفريقيا ودول شمال أوروبا الذي عقد في هلسنكي، أجرى @Lamamra_dz محادثات ثنائية مع نظرائه من دول الشمال، لاسيما فنلندا، الدنمارك، أيسلندا، النرويج والسويد، وكذا مع نظرائه الأفارقة وزراء خارجية جنوب أفريقيا، نيجيريا، رواندا، تنزانيا والنيجر. pic.twitter.com/A6Pq50bkBr
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) June 15, 2022
ومن هذا المنطلق دعا لعمامرة دول الشمال الى تقديم دعم اكبر لآليات الاتحاد الافريقي في مجال الوقاية من النزاعات وفضها وانجاز المشاريع الهيكلية المحددة في اطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) و اجندة 2063 الرامية الى الاندماج و التنمية في افريقيا.
Representatives from more than 20 African and Nordic countries will gather in Helsinki next week to discuss peace and security, sustainable societies, climate change and multilateral cooperation. #NAFM2022
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— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) June 10, 2022
وتطرق لعمامرة في الاخير الى ضرورة تعزيز المؤسسات متعددة الجوانب و على رأسها منظمة الأمم المتحدة لترقية تعددية تكون أكثر مساواة و تقوم على مبادئ القانون الدولي, مؤكدا على ضرورة وضع حد للظلم التاريخي المتمثل في تهميش افريقيا على الساحة الدولية في اطار الحكامة الدولية”.
للتذكير فان هذا المنتدى الذي جمع عددا من الوزراء الأفارقة بنظرائهم من دول الشمال تم تأسيسه سنة 2001 و يعقد اجتماعات سنوية مخصصة للمسائل الراهنة بهدف تعزيز الحوار و التعاون في مواجهة التحديات المعاصرة.
📌 بدعوة من نظيره الفنلندي، شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة @Lamamra_dz، في الاجتماع الـ 19 لوزراء خارجية إفريقيا وبلدان شمال أوروبا الذي انعقد في هلسينكي عاصمة فنلندا. pic.twitter.com/N0wXmCq59W
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) June 14, 2022