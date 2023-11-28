اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة “إكسبو 2030”

المملكة رصدت للحدث ميزانية تناهز 7.8 مليار دولار :

وانتزعت عاصمة المملكة السعودية، الرياض، شرف استضافة الحدث الإقتصادي البارز من منافستيها العاصمة الإيطالية روما ومدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

أعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، على فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم معرض “إكسبو 2030” في مدينة الرياض، بعد اقتراع سري في العاصمة الفرنسية باريس.

وانتزعت عاصمة المملكة السعودية، الرياض، شرف استضافة الحدث الإقتصادي البارز من منافستيها العاصمة الإيطالية روما ومدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

“إكسبو 2030” هو معرض عالمي سيقام في عام 2030، حيث ستعرض فيه الدول والمؤسسات أحدث ابتكاراتها ومشاريعها ذات الأفكار الرائدة والمبتكرة.

وحسب ما نقلته منصة “الشرق للأخبار“، فشهدت الجمعية العامة الـ173 للمكتب الدولي للمعارض، تقديم العروض النهائية لمشروعات المعرض الخاصة بكل مدينة مرشحة للاستضافة، وهذا عبر مقاطع فيديو وكلمات وكلمات لعدد من المشاهير والفاعلين في مجالات السياسة والفن والثقافة قبل الإعلان عن الدولة الفائزة.

المملكة العربية السعودية قالت أنها تهدف من استضافة وتنظيم هذا الحدث التجاري الأكبر عالمياً، إلى أن يتزامن مع استكمال تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”.

ووفق الملف السعودي المعد لهذا الغرض، من المتوقع أن يستقطب المعرض حوالي 21.7 مليون زائر، منهم 11.7 مليوناً سيحتاجون إلى الإقامة في الفنادق والوحدات المفروشة.

وتأمل الرياض أن يمثل “إكسبو 2030” فرصة لترويج وجهاتها السياحية التي ستكون جاهزة وقت إقامته، ومنها “نيوم” و”الدرعية” و”مشروع البحر الأحمر”؛ حيث تستهدف المملكة جذب 147 مليون سائح خارجي ومحلي سنوياً بحلول 2030، منهم 105 ملايين لسياحة الترفيه، و42 مليون زائر للسياحة الدينية.

ورصدت المملكة ميزانية تناهز 7.8 مليار دولار لاستضافة “إكسبو 2030″، منها 5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، والتي تشمل تشييد مرافق المعرض قرب مطار الملك سلمان، واستثمارات مخصصة لتطوير البنية التحتية في العاصمة، و1.47 مليار دولار للنفقات التشغيلية، بما فيها بنود الترويج، والفعاليات، والتقنيات.

وللتذكير، فقد قرر الأمس الإثنين، الكيان الصهيوني، توجيه دعمه لإيطاليا بدلا من المملكة السعودية وذلك على خلفية علي خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة، حسب ما نقله الإعلام العبري.