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رياضة
كأس الملك سلمان للأندية 2023

اختيار خمسة حكام جزائريين للمرحلة النهائية

الشروق الرياضي
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اختيار خمسة حكام جزائريين للمرحلة النهائية

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، خمسة حكام دوليين جزائريين للمرحلة النهائية لكأس الملك سلمان المبرمج بالعربية السعودية من 27 جويلية إلى 12 أوت المقبلين حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بحكام الساحة وهم: مصطفى غربال، لحلو بن براهم، ولطفي بكواسة، إلى جانب الحكمين المساعدين: مقران قوراري وأكرم عباس زرهوني.

ويشارك 16 ناديا من بينهم شباب بلوزداد في هذه المنافسة التي تحتضنها ثلاث مدن سعودية وهي: أبها، النحاح والطائف. وقد تم تقسيم الأندية ال 16المشاركة على أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة أندية. ويتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي المقرر يومي السبت 5 والأحد 6 أوت 2023.ويستهل شباب بلوزداد المتواجد ضمن المجموعة الرابعة المنافسة يوم الجمعة 28 جويلية أمام الرجاء البيضاوي المغربي بملعب أبها (14.00سا) قبل ملاقاة الوحدة الإماراتي يوم الاثنين 31 جويلية (14.00سا) بأبها.

و يختم زملاء الحارس ألكسيس قندوز الدور الأول يوم الخميس 3 أوت (14.00سا)أمام نادي الكويت الكويتي بملعب ضمك.و كان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن في شهر فبراير الماضي بعث منافسة جديدة للأندية تحت تسمية كأس الملك سلمان بمشاركة 37 ناديا عربيا رصدت لها جوائز مالية ب 10 ملايين دولار، ينال منه المتوج بالكأس ستة ملايين دولار.و تعتبر كأس الملك سلمان، تواصلا تاريخيا للمنافسة العربية التي بعثت عام 1982و التي تغير اسمها بين رابطة الأبطال العربية والكأس العربية للأندية المتوجة بالكأس، وكأس الأمير فيصل بن فهد وكأس زيد للأندية البطلة

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