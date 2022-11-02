اختيار طبق عربي كأفضل طبق نباتي في العالم

في قائمة من 50 طبقا، اختار موقع “تاست أطلس” المتخصّص، عدّة أطباق عربية، لتكون بين الأطباق النباتية الأفضل في العالم.

وقد تصدّر هذه القائمة طبق “المحمّرة” السوري، وهو عبارة عن فلفل أحمر محمّص، مع الكثير من التوابل والبهارات.

وإلى جانب الفلفل، تتكوّن “المحمّرة” السورية أيضا من الطماطم، والثوم، والبصل. وقد تضاف إليها بعض المكسرات، حسب الأذواق.

ومع “المحمّرة”، شملت القائمة أيضا عدّة أطباق لبنانية، كالحمص، والفتوش، وبابا غنوش، وحتى طبق مكعبات البطاطا الحارّة.

كما احتوت القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني، الذي يروّج له الاحتلال الصهيوني بصفته أكلة إسرائيلية، علما أن عمر المطبخ الفلسطيني يفوق عمر الاحتلال (منذ 1948) بقرون.