اختيار نبيل بن طالب في القائمة النهائية

جائزة مارك فيفيان فوي 2024:

اختير لاعب الوسط الدولي الجزائري نبيل بن طالب الذي يلعب لنادي ليل الفرنسي ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لنيل جائزة مارك-فيفيان فوي-2024 التي تكافئ أحسن لاعب إفريقي للرابطة الفرنسية الأولى للموسم، حسبما أعلن عنه المنظمون.

بالإضافة لبن طالب، اختير لاعبان آخران من طرف لجنة الصحفيين ويتعلق الأمر بالمهاجم بيار إيميرك أوباميانغ (أولمبيك مرسيليا) والمدافع اشرف حكيمي (باريس سان جرمان)، وذلك بعد ضبط قائمة أولية ضمت 11 لاعبا من بينهم المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري (ستاد ران).

خلافا لبن طالب وحكيمي، بإمكان أوباميانغ التتويج باللقب للمرة الثانية بعد الذي حصل عليه عام 2013 لما كان لاعبا لجمعية سانت إيتيان.

وكان المهاجم أندي ديلور آخر لاعب يتواجد في “بوديوم” هذه الجائزة باحتلاله المركز الثاني لنسخة 2021 حلف الوسط الهجومي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، غايل كاكوتا (نادي لانس سابقا).

وسيتم التعرف على الفائز بهذه الجائزة يوم 13 ماي المقبل بعد تصويت اللجنة المشكلة من الصحافة المختصة. وتم استحداث جائزة مارك-فيفيان فوي عام 2009 وتمنحها لجنة مشكلة من 100 شخصية (صحفيين، مستشارين، لاعبين قدامي)، التي تحمل اسم اللاعب الدولي الكاميروني الذي توفي بسكتة قلبية على أرضية الميدان خلال منافسة كأس الكونفدراليات عام2003 بمدينة ليون بفرنسا.