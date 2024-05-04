-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
جائزة مارك فيفيان فوي 2024:

اختيار نبيل بن طالب في القائمة النهائية

ع.ع
  • 172
  • 0
اختيار نبيل بن طالب في القائمة النهائية

اختير لاعب الوسط الدولي الجزائري نبيل بن طالب الذي يلعب لنادي ليل الفرنسي ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لنيل جائزة مارك-فيفيان فوي-2024 التي تكافئ أحسن لاعب إفريقي للرابطة الفرنسية الأولى للموسم، حسبما أعلن عنه المنظمون.

بالإضافة لبن طالب، اختير لاعبان آخران من طرف لجنة الصحفيين ويتعلق الأمر بالمهاجم بيار إيميرك أوباميانغ (أولمبيك مرسيليا) والمدافع اشرف حكيمي (باريس سان جرمان)، وذلك بعد ضبط قائمة أولية ضمت 11 لاعبا من بينهم المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري (ستاد ران).

خلافا لبن طالب وحكيمي، بإمكان أوباميانغ التتويج باللقب للمرة الثانية بعد الذي حصل عليه عام 2013 لما كان لاعبا لجمعية سانت إيتيان.

وكان المهاجم أندي ديلور آخر لاعب يتواجد في “بوديوم” هذه الجائزة باحتلاله المركز الثاني لنسخة 2021 حلف الوسط الهجومي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، غايل كاكوتا (نادي لانس سابقا).

وسيتم التعرف على الفائز بهذه الجائزة يوم 13 ماي المقبل بعد تصويت اللجنة المشكلة من الصحافة المختصة. وتم استحداث جائزة مارك-فيفيان فوي عام 2009 وتمنحها لجنة مشكلة من 100 شخصية (صحفيين، مستشارين، لاعبين قدامي)، التي تحمل اسم اللاعب الدولي الكاميروني الذي توفي بسكتة قلبية على أرضية الميدان خلال منافسة كأس الكونفدراليات عام2003 بمدينة ليون بفرنسا.

مقالات ذات صلة
مدرب أوغندا: استقبال منتخب الجزائر في ملعبنا يريحنا كثيرا

مدرب أوغندا: استقبال منتخب الجزائر في ملعبنا يريحنا كثيرا

صغار “الكناري” يُحرزون كأس الجمهورية

صغار “الكناري” يُحرزون كأس الجمهورية

ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية إلى 243

ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية إلى 243

فريق “بن سبعيني” يكتفي بِالأهمّ في رابطة الأبطال

فريق “بن سبعيني” يكتفي بِالأهمّ في رابطة الأبطال

رفع الحظر عن تنقل أنصار الفريقين

رفع الحظر عن تنقل أنصار الفريقين

حيماد عبد اللي على رادار نيس وأندرلاخت

حيماد عبد اللي على رادار نيس وأندرلاخت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد