اختيار هشام بوداوي كأحسن لاعب آمال للعام الثاني

حصل على 30% من مجموع الأصوات المعبر عنها

اختير الدولي الجزائري هشام بوداوي كأحسن لاعب آمال للعام الثاني على التوالي، حسبما أعلن عنه نادي نيس الفرنسي الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى على موقعه الرسمي. وحصل اللاعب الجزائر على 30% من مجموع الأصوات المعبر عنها، متقدما زميليه في النادي جوان كلار توديبو (25 من المائة) و فلافيوس دانيليوس (20 من المائة).

وأشاد موقع نادي نيس باللاعب الجزائر قائلا: “قد ينسي أداء اللاعب سنه. التحق هشام بوداوي بنيس خلال موسم 2019، وسنه لم يبلغ سوى 21 عاما، لكن كان موسماه مليئين باللونين الأحمر والأسود.

بظهوره 29 مرة خلال الموسم، 2020-2021، أكد اللاعب الأسبق لنادي بارادو وفي عدة مناصب، كل الآمال مع أول تجربة له مع نادي نيس”. وأضاف نفس الموقع: “بوداوي الذي كان يشغل الرواق الأيمن للهجوم خلال موسمه الأول مع نادي نيس، تمكن من التحول إلى الوسط مع مرور الأسابيع. ففي موقع لاعب ممون، استطاع صاحب الرقم 28، الظهور بنفس القدرات، ونفس الاندفاع والخصائص سواء بالكرة أو في الرواق”.

وختم موقع نادي نيس: “اندفاعه وعمله مكناه من تغطية منطقة واسعة للميدان في الاسترجاع والتوزيع والفعالية. ففي 25 مباراة في الرابطة الأولى، سجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ورغم الإصابات التي نالت منه، إلا أن ابن مدينة بشار تمكن من اجتياز عدة مستويات”.

ويأتي اختياره كأحسن لاعب للآمال للموسم الثاني تواليا، تأكيدا لإمكانياته مثلما يؤكد مركزه كثالث أحسن لاعب في الفريق للموسم، على تطوره.

وكان بوداوي قد شارك في التربص الأخير “لخضر” الذي اختتم بثلاثة انتصارات أمام على التوالي موريتانيا (4-1)، مالي.