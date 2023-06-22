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جواهر

“اذبحوا فرخة مش لازم خروف”.. فقيه مصري يثير جدلا واسعا بشأن الأضحية!

جواهر الشروق
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“اذبحوا فرخة مش لازم خروف”.. فقيه مصري يثير جدلا واسعا بشأن الأضحية!
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الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

أثار فقيه مصري، جدلا واسعا في مصر والعالم العربي بعد دعوته لذبح دجاجة كأضحية بدل الخروف، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواشي.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات لبرنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب إن الأضحية لا تقتصر على الأغنام والأبقار بل كل ما هو مذبوح جائز، لافتا إلى أن التضحية بالطيور خير من الاستدانة أو الشراء بالتقسيط.

وأضاف أنه أفتى بجواز ذلك إلى بناء على ما قاله داود بن علي الظاهري، وابن حزم الظاهري، وبلال بن رباح، الذين استندوا بالأدلة من القرآن والسنة، لافتا بأنه يتحدى أي شخص يقول له إن اتباع هذا الرأي باطل.

وردا على الهلالي، قال الداعية الأزهري عبد الله رشدي إن الأضحية بغير الأنعام غير جائز بنص القرآن الكريم.

وأكد أن التضحية بالأنعام أمر ورد في القرآن الكريم، مطالبًا بعدم ترك نص كلام الله والذهاب إلى فتوى مختلف عليها.

وكتب “رشدي”، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا تجوز الأضحيةُ من غير بهيمة الأنعام”.

واستشهد في ذلك بقول الله تعالى: “ليذكروا اسمَ اللهِ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام”.

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت سابقا على سؤال حول الإجازة بأن تكون الأُضْحِيَّة من غير الأنعام.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن الفقهاء اتفقوا على أن الأُضْحِيَّة لا تكون من غير الأنعام، وهي الإبل سواء كانت عربية أو غير ذلك من أصناف الإبل، والبقر والجواميس الأهلية بأنواعها، والغنم: ضأنا كانت أو معزا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

كما أضافت:” فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾. وختمت قائلة: ولأنه لم تنقل التضحية من حيوان غير الأنعام عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وعليه لو ذبح دجاجة أو ديكا بنية الأضحية لم يجزئه.

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