ارتاد الكنيسة ثم احتفل بعيد الميلاد.. ومات بعدها بنوبة قلبية

فارق اللاعبُ الدولي الكولومبي المتقاعد خورخي بولانيو الحياةَ، عن عمر ناهز 47 سنة.

وكان خورخي بولانيو في حفل عيد ميلاد أحد أقاربه (ابن أخيه)، قبل أن يتعرّض لِنوبة قلبية ويُغادر هذا العالم. وفقا لأحدث تقارير الصحافة الكولومبية، التي أضافت أن لاعب نادي بارما الإيطالي سابقا ارتاد الكنيسة صبيحة الأحد لِتأدية “القدّاس” (صلاة النّصارى)، قبل أن يلتحق بِالحفل الأسري.

أما اتحاد كولومبيا لِكرة القدم فكتب في أحدث بيان له: “ينعى الاتحاد الكولومبي لكرة القدم وفاة اللاعب والمدرب السابق خورخي بولانيو. ببالغ الحزن والأسى، نُعرب عن خالص تعازينا لأسرة وأحباء خورخي إيلاديو بولانيو كوريا، لاعب المنتخب الكولومبي السابق، ولاعب كرة القدم المحترف والمدرب، الذي وافته المنية هذا الأحد السادس من أفريل في مدينة كوكوتا”.

وفي منصب متوسط ميدان، مثّل خورخي بولانيو ألوان منتخب كولومبيا في 36 مباراة دولية، ما بين 1995 و2003، وسجّل هدفا. وخلال هذه الفترة شارك في منافسة كأس العالم نسخة فرنسا صيف 1998.

وعلى مستوى الأندية، لعب لعدة فرق أبرزها بارما الإيطالي (الصف الأمامي، الأوّل من اليمين)، أيّام الحارس جانلويجي بوفون، والمدافع فابيو كانافارو، ومتوسط الميدان دينو باجيو، والمهاجم خوسيه هرنان كريسبو.