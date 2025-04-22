ارتباط نجل نتنياهو بشابة مغربية.. مشاهد تشعل الجدل في تل أبيب

أشعلت مشاهد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال حفل حناء نجله مع شابة تنحدر من أصول مغربية، الجدل في تل أبيب، بعد تداول مقطع مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر مجرم الحرب نتنياهو وهو يجلس إلى جانب زوجته سارة وابنه الأصغر أفنير وخطيبته عمّيت ياردني، في أجواء يسودها الفرح، على وقع الأنغام المغربية التقليدية.

واستفز مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، المستوطنين الإسرائيليين الذين تعجبوا من ارتياح رئيس الوزراء التام في الوقت الذي تم الإعلان عن مقتل جندي وإصابة 5 في قطاع غزة، دون أن ينسوا الحديث عن الأسرى لدى حركة حماس.

مجرم الحرب نتنياهو وزوجته ساره يشاركان في حفل “الحنّة” الخاص بنجلهما أفنير وخطيبته ذات الأصول المغربية العربية، على وقع الأنغام المغربية التقليدية.

pic.twitter.com/yMwGIo89iN — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 22, 2025

وأقيم الحفل في بلدة “مزور” شرق تل أبيب في اليوم الأخير من عيد الميمونة، وهو تقليد يهودي–مغربي يُحتفل به بعد انتهاء عيد الفصح.

وجاء حضور نتنياهو وسط حالة من الغضب والجدل في الداخل الإسرائيلي، حيث لا يزال عشرات الأسرى في غزة، دون أي تقدم حقيقي في ملف إطلاق سراحهم، مما أثار تساؤلات حول أولوية حكومة الاحتلال في هذا التوقيت الحرج.