ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بنسبة 90 بالمئة

ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو النفطية السعودية في خلال الربع الثاني من العام 2022، بنسبة 90.1 بالمئة، في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت أرامكو يوم الأحد، إن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بلغ ما يساوي 48.43 مليار دولار، صعودا من 25.45 مليار دولار، على أساس سنوي.

ويتزامن ارتفاع أرباح أرامكو، وهي أكبر شركة نفطية في العالم، مع صعود أسعار الخام، بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الثاني من السنة الجارية، يعود في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.