ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.. وزارة التجارة تتحرك

وجه وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، تعليمات “صارمة” تتعلق بمراقبة تجار الأدوات المدرسية والوقوف على مدى وفرتها وبأسعار تنافسية تتلاءم والقدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح بيان لوزارة التجارة، الثلاثاء، أن الوزير أسدى التعليمات خلال ترأسه، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لاجتماع تنسيقي مع مديرو التجارة الولائيين والجهويين المتواجدين عبر 58 ولاية لضبط تجارة الأدوات المدرسية.

كما قدم مديرو التجارة حصيلة المخالفات وتدخلات أعوان الرقابة في الميدان خاصة ما تعلق بمكافحة ظاهرتي المضاربة واحتكار المنتجات واسعة الاستهلاك، خلال الاجتماع الذي خصص لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات المتعلقة بتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والإشهار بالأسعار.