-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.. وزارة التجارة تتحرك

الشروق أونلاين
  • 340
  • 0
ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.. وزارة التجارة تتحرك

وجه وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، تعليمات “صارمة” تتعلق بمراقبة تجار الأدوات المدرسية والوقوف على مدى وفرتها وبأسعار تنافسية تتلاءم والقدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح بيان لوزارة التجارة، الثلاثاء، أن الوزير أسدى التعليمات خلال ترأسه، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لاجتماع تنسيقي مع مديرو التجارة الولائيين والجهويين المتواجدين عبر 58 ولاية لضبط تجارة الأدوات المدرسية.

كما قدم مديرو التجارة حصيلة المخالفات وتدخلات أعوان الرقابة في الميدان خاصة ما تعلق بمكافحة ظاهرتي المضاربة واحتكار المنتجات واسعة الاستهلاك، خلال الاجتماع الذي خصص لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات المتعلقة بتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والإشهار بالأسعار.

مقالات ذات صلة
أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. أبوجا تنهي الطموح المغربي

أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. أبوجا تنهي الطموح المغربي

الضمان الاجتماعي: تدابير استثنائية للمتأخرين عن تسديد الاشتراكات

الضمان الاجتماعي: تدابير استثنائية للمتأخرين عن تسديد الاشتراكات

مداخيل قياسية لسوناطراك بسبب ارتفاع أسعار الغاز

مداخيل قياسية لسوناطراك بسبب ارتفاع أسعار الغاز

هكذا سيتم زيادة الإنتاج في أكبر حقل نفطي في الجزائر

هكذا سيتم زيادة الإنتاج في أكبر حقل نفطي في الجزائر

إحصاء الشركات المملوكة للحكومة المفلسة و”المتعثرة”

إحصاء الشركات المملوكة للحكومة المفلسة و”المتعثرة”

أراض تابعة للدولة بيعت ثلاث مرات بعقد واحد!

أراض تابعة للدولة بيعت ثلاث مرات بعقد واحد!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد