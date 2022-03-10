ارتفاع أسعار البطاطا.. وزارة الفلاحة تتحرك

بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار البطاطا خلال الأيام الماضية، قررت وزارة الفلاحة، الشروع، ابتداء من الأسبوع المقبل، في عملية إخراج مخزون مقدر بـ 15 ألف طن من هذه المادة.

وحسب بيان للوزارة فإن هذا الإجراء يهدف إلى استقرار سعر هذه المادة واسعة الاستهلاك الذي عرف مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق على الرغم من الإنتاج الكافي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من البطاطا لا تتعدى 40 دينارا، حسب تركيبة أسعار المنتجات الفلاحية التي أعدها مهنيو هذه الشعبة.

وستسمح عملية إخراج المخزون بتزويد نقاط البيع الجوارية التي سيتم تنظيمها من قبل المؤسسات والدواوين تحت وصاية القطاع. يضيف البيان.

وفي 13 فيفري 2022، أعلنت وزارة الفلاحة عن تجهيز أزيد من 14 ألف هكتار من محصول البطاطا للجني بولاية واد سوف، بغرض تموين السوق.

وحسب بيان للوزارة تمثل المساحة التي سوف يتم جنيها، وتمت معاينتها، إنتاج ما يفوق 400 ألف طن وليس 10 آلاف طن مثلما تداولته وسائل الإعلام.

وطمأنت الوزارة في بيان لها أن هذه الكمية ستكفي لتلبية حاجيات السوق، منوهة بجهود السلطات في مكافحة كل أشكال المضاربة.