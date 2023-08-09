-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ارتفاع أسعار البقوليات.. هذه الإجراءات المتخذة

الشروق أونلاين
  • 484
  • 0
ارتفاع أسعار البقوليات.. هذه الإجراءات المتخذة

كشفت مديرة دائرة الضبط، التوزيع والنقل بالديوان المهني للحبوب، عن ضبط السوق ووضع حدٍ للتجار المتلاعبين، عبر استيراد كميات كافية من البقوليات، وتسقيف أسعارها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة مع تحديد الأسعار المرجعية.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، الأربعاء، قالت رجاء دالي علي، إنّه يمكن للمتعاملين الخواص والعموميين التقرّب من التعاونيات، حيث توجد أكثر من 300 نقطة بيع مباشرة.

من جهته، أكّد أحمد رحموني مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية، أنّ القضاء على المضاربة في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، يتمّ عبر البيع المباشر لصالح المواطن بأسعار مدروسة عبر نقط تعاونية الحبوب عبر الوطن.

وأفاد رحموني أنّ أسعار البقوليات مضبوطة على النحو الآتي: العدس بـ 280 ألف دج، الحمص بـ 380 ألف دج، الأرز بـ 160 ألف دج والفاصولياء البيضاء بـ 280 ألف دج، مشيراً إلى وجود 12 نقطة بيع مباشرة للمستهلك على مستوى تراب ولاية المدية.

وأضاف: “تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية تقوم بتزويد تجار التجزئة والجملة والصناعيين بهذه البقوليات وبأسعار أقل لضمان هامش ربحهم، تجنّباً لأي شكل من أشكال المضاربة”.

مقالات ذات صلة
مبابي!

مبابي!

القطب الجزائي بقسنطينة يطوي ملف الفساد بميناء سكيكدة

القطب الجزائي بقسنطينة يطوي ملف الفساد بميناء سكيكدة

تأجيل محاكمة الوزير السابق أرزقي براقي و80 متهما إلى 20 أوت

تأجيل محاكمة الوزير السابق أرزقي براقي و80 متهما إلى 20 أوت

إحباط 7 محاولات للهجرة غير الشرعية بمستغانم

إحباط 7 محاولات للهجرة غير الشرعية بمستغانم

نشرية خاصة: موجة حر عبر 10 ولايات إلى غاية الخميس

نشرية خاصة: موجة حر عبر 10 ولايات إلى غاية الخميس

دراسة أمريكية: الجزائر تسعى أيضا لدور أكثر مركزية على المسرح العالمي

دراسة أمريكية: الجزائر تسعى أيضا لدور أكثر مركزية على المسرح العالمي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد