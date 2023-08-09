ارتفاع أسعار البقوليات.. هذه الإجراءات المتخذة

كشفت مديرة دائرة الضبط، التوزيع والنقل بالديوان المهني للحبوب، عن ضبط السوق ووضع حدٍ للتجار المتلاعبين، عبر استيراد كميات كافية من البقوليات، وتسقيف أسعارها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة مع تحديد الأسعار المرجعية.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، الأربعاء، قالت رجاء دالي علي، إنّه يمكن للمتعاملين الخواص والعموميين التقرّب من التعاونيات، حيث توجد أكثر من 300 نقطة بيع مباشرة.

من جهته، أكّد أحمد رحموني مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية، أنّ القضاء على المضاربة في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، يتمّ عبر البيع المباشر لصالح المواطن بأسعار مدروسة عبر نقط تعاونية الحبوب عبر الوطن.

وأفاد رحموني أنّ أسعار البقوليات مضبوطة على النحو الآتي: العدس بـ 280 ألف دج، الحمص بـ 380 ألف دج، الأرز بـ 160 ألف دج والفاصولياء البيضاء بـ 280 ألف دج، مشيراً إلى وجود 12 نقطة بيع مباشرة للمستهلك على مستوى تراب ولاية المدية.

وأضاف: “تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية تقوم بتزويد تجار التجزئة والجملة والصناعيين بهذه البقوليات وبأسعار أقل لضمان هامش ربحهم، تجنّباً لأي شكل من أشكال المضاربة”.