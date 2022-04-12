ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.. مسؤول اتحاد الفلاحين يكشف عن الأسباب

أرجع الأمين الوطني بالإتحاد العام للفلاحين الجزائريين خلف الله مشري ارتفاع أسعار الخضر والفواكة إلى عاملين أساسين.

وقال مشري لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية، الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار الخضر والفواكة لاسيما البطاطا، راجع إلى شح الأمطار خلال شهري جانفي وفيفري، مما أثر على الإنتاج، إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعوامله على غرار البذور والأسمدة والنقل التي تضاعفت تكاليفها بنسب قد تصل إلى 200 بالمائة.

وفي سياق متصل أثار المتحدث، مشكل ضبط أسواق الجملة التي تشهد سوء تنظيم، داعيا إلى تنظيم فعلي لهذه الأسواق وكذا إعادة النظر في سلسلة التوزيع .

ولتطوير شعبة الحليب، أكد المتحدث أنها لن تتأتى إلى بتشجيع الفلاحين للإستثمار في هذا المجال بتوفير مساحات مسقية وتوفير الأعلاف لتطويرها بالشكل الأمثل، مبرزا المؤهلات التي تتوفرها ولايات الطارف وسوق أهراس و المسيلة لتطوير هذه الشعبة.

وأوضح المتحدث في هذا الصدد قائلا: “لدينا كل الإمكانيات لتحقيق اكتفاء ذاتي في الحليب والمواد الإستراتيجية، لكن ما ينقصنا هو المرافقة التقنية وادخال التقنيات الحديثة إلى جانب الدعم المالي”.