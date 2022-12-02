ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.. وزارة التجارة تتخذ اجراءات جديدة

تم اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه من خلال تشديد الرقابة على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي.

وجاء هذا خلال رد وزير التجارة، كمال رزيق عن سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، بخصوص الآليات المنتهجة من قبل الوزارة التجارة الكفيلة بضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتنظيم تسويقها.

وأكد رزيق أن قطاعه “وضع برنامجا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد وكذا تنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعار الخضر والفواكه، قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أصحاب الغرف”.

وأوضح الوزير أنه تم تسجيل، في إطار نظام معلوماتي خاص بتسيير مساحات التخزين، عدد إجمالي من فضاءات التخزين لمختلف المنتوجات والمواد يقدر بـ 7554 فضاء بسعة تخزين اجمالية تفوق 13 مليون متر مكعب.

وصرح أن هذه الفضاءات تم اخضاعها للرقابة الدورية من طرف المصالح الخارجية للقطاع للتأكد من مدى احترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية وكذا معرفة مستوى المخزونات بهذه الفضاءات.

كما كشف المسؤول الأول للقطاع عن اجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الأسعار دون وجه حق ابتداء من حجز السلع إلى الغلق الاداري للمحل.

وذكر في ذات السياق أنه يوجد من بين الاجراءات التي تم اتخاذها لضبط السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخضر والفواكه، “تكثيف عمليات المراقبة والاستعانة بمصالح الأمن للحد من الممارسات غير الشرعية والتركيز على المخازن وغرف التبريد للتصدي لكل العمليات التي تهدف إلى الاحتكار و المضاربة بغرض الرفع غير المبرر للأسعار.

ومن بين الاجراءات المتخذة، يضيف الوزير “السماح للفلاحين بتسويق إنتاجهم الفلاحي بأسواق الجملة وكذا البيع بالتجزئة مباشرة للمواطن دون الحصول على أي رخصة وكذا التدخل على مستوى أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه والمواد الغذائية (في إطار فرق مختلطة تجارة- فلاحة).