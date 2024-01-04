ارتفاع أسعار الشحن البحري

ارتفعت أسعار الشحن البحري بعد هجوم جديد لجماعة الحوثي اليمنية، استهدف سفينة تابعة لشركة “ميرسك” مطلع الأسبوع الجاري، حسب ما رصدته وكالة رويترز.

وسارعت شركات الشحن الكبرى إلى تعليق خطط استئناف عبور سفنها للبحر الأحمر، المؤدي إلى قناة السويس المصرية، بعد الهجوم الأخير للحوثيين.

ويقول الحوثيون أنهم يهاجمون سفن الشحن المتوجهة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ أكتوبر الماضي لحرب إبادة صهيونية.

وتقوم سفن الشحن بتغيير مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس، إلى الطرف الجنوبي لإفريقيا، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرحلات. لكنها لا تزال دون مستويات جائحة كورونا، توضح رويترز.

من جهة أخرى، حذّر وزير خارجية جيبوتي محمود يوسف الأسبوع الماضي، من أن يتسبب إغلاق مضيق باب المندب جراء الهجمات، في متاعب لاقتصاد بلاده.

وقال يوسف في ندوة رسمية:”عندما قام الحوثيون بأول هجوم، لم تدن جيبوتي أو تشجب ذلك. ولم نتحدث عن الأمر، لأننا نعتبر ذلك واجبا أخويا”.

“لكن من وجهة نظرنا، نرى أن تتوقف هذه الهجمات.. مع العلم أن حركة التجارة في مضيق باب المندب جزء أساسي في دخلنا القومي”، يستدرك الوزير.