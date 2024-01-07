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اقتصاد

ارتفاع أسعار الشحن البحري بأكثر من 170 بالمئة

الشروق أونلاين
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ارتفاع أسعار الشحن البحري بأكثر من 170 بالمئة
أرشيف
الشحن البحري

ارتفعت أسعار الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والقارة الأمريكية بنسبة وصلت إلى 173 بالمئة، مقارنة بأسعار نوفمبر الماضي، بسبب أزمة استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

جاء هذا في تقرير صدر يوم الأحد، عن شركة “Freightos” المتخصصة في رصد بيانات الشحن البحري، وفق ما تناقلته وسائل إعلام دولية.

ويتجاوز السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية من آسيا إلى شمال أوروبا ما قيمته 4 آلاف دولار، مقارنة بسعر 1900 دولار في نوفمبر.

ويقول الحوثيون أنهم يهاجمون سفن الشحن المتوجهة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ أكتوبر الماضي لحرب إبادة صهيونية.

وتقوم سفن الشحن بتغيير مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس، إلى الطرف الجنوبي لإفريقيا، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرحلات. لكنها لا تزال دون مستويات جائحة كورونا، توضح رويترز.

من جهة أخرى، حذّر وزير خارجية جيبوتي محمود يوسف الأسبوع الماضي، من أن يتسبب إغلاق مضيق باب المندب جراء الهجمات، في متاعب لاقتصاد بلاده.

وقال يوسف في ندوة رسمية:”عندما قام الحوثيون بأول هجوم، لم تدن جيبوتي أو تشجب ذلك. ولم نتحدث عن الأمر، لأننا نعتبر ذلك واجبا أخويا”.

“لكن من وجهة نظرنا، نرى أن تتوقف هذه الهجمات.. مع العلم أن حركة التجارة في مضيق باب المندب جزء أساسي في دخلنا القومي”، يستدرك الوزير.

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