-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.. مدير سوناطراك يصدر أول تعليق

الشروق أونلاين
  • 460
  • 0
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.. مدير سوناطراك يصدر أول تعليق
الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار

أرجع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى تراجع الاستثمارات العالمية.

وأضاف حكار، الأحد، في تصريح صحفي قائلا “نبهنا الكثير من الشركاء في أوروبا لأهمية العقود الطويلة في مجال الغاز الطبيعي وما يحدث اليوم من طفرة الأسعار يرجع إلى هذا العامل أيضا مع تراجع الاستثمارات العالمية.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد تستمر لبداية الربع الأول من العام القادم.

وأشار  حكار إلى أن جزء من مبيعات الغاز الطبيعي الجزائري تم توجيهه للسوق الفورية الحرة للاستفادة من الأسعار الحالية.

مقالات ذات صلة
أسعار البطاطا.. وزارة التجارة “تحتج” على تصريحات منسوبة لرزيق

أسعار البطاطا.. وزارة التجارة “تحتج” على تصريحات منسوبة لرزيق

بحضور الرئيس التركي.. سوناطراك توقع ثلاثة عقود بمدينة جيهان التركية

بحضور الرئيس التركي.. سوناطراك توقع ثلاثة عقود بمدينة جيهان التركية

سيارة المواطن البسيط بداية من 99 مليونا!

سيارة المواطن البسيط بداية من 99 مليونا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد