ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.. مدير سوناطراك يصدر أول تعليق

أرجع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى تراجع الاستثمارات العالمية.

وأضاف حكار، الأحد، في تصريح صحفي قائلا “نبهنا الكثير من الشركاء في أوروبا لأهمية العقود الطويلة في مجال الغاز الطبيعي وما يحدث اليوم من طفرة الأسعار يرجع إلى هذا العامل أيضا مع تراجع الاستثمارات العالمية.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد تستمر لبداية الربع الأول من العام القادم.

وأشار حكار إلى أن جزء من مبيعات الغاز الطبيعي الجزائري تم توجيهه للسوق الفورية الحرة للاستفادة من الأسعار الحالية.