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العالم
بعد انسحاب روسيا من اتفاق شحن الحبوب

ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية

الشروق أونلاين
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ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية
أرشيف
حصاد القمح

عرفت أسعار القمح ارتفاعا في الأسواق العالمية يوم الخميس، بعد إعلان روسيا انسحابها من اتفاق العبور الآمن لشحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت موسكو بالفعل إنها ستتعامل مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية لنقل شحنات الحبوب كأهداف عسكرية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في البورصة الأوروبية بنسبة 8.2 في المئة.

حيث وصل سعر الطن الواحد من هذه المادة إلى 253.75 يورو، في حين ارتفعت أسعار حبوب الذرة بنسبة 5.4 في المئة.

كما صعدت قيمة العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5 في المئة يوم الأربعاء، وهي الأعلى في يوم واحد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهر فيفري 2022.

وأعلنت روسيا يوم الإثنين الماضي رفضها تمديد اتفاقية الحبوب، الموقعة في اسطنبول التركية في 22 جويلية 2022. بعد أن كانت تضمن الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية.

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