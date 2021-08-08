ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية عند الاستهلاك بـ5,4 بالمائة

وفقا للديوان الوطني للإحصائيات:

سجلت أسعار الإنتاج الصناعي العمومي خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 2,7 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 مقارنة بالثلاثي الرابع 2020، حسب ما عُلم الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ومقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، قدرت نسبة تطور الأسعار عند الاستهلاك 5,4 بالمائة حسب ذات المصدر.

ويحدد مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي خارج المحروقات تطور أسعار المواد الخارجة من المصنع والمباعة على مستوى السوق الداخلية باستثناء المنتجات المستوردة وتلك الموجهة للتصدير.

ويمثل التغير نحو الارتفاع المسجل خلال الثلاثي الأول 2021 مقارنة بالثلاثي السابق أساسا بقطاعات الصناعة، كالنسيج والمناجم والمحاجر والصناعات الغذائية والجلود والأحذية والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية، وعليه ميز الارتفاع الكبير في أسعار الإنتاج صناعات النسيج بـ +8,4 بالمائة وقطاع المناجم والمحاجر بـ + 6,3 بالمائة حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.

أما أسعار إنتاج الصناعات الغذائية فقد ارتفعت بـ4,1 بالمائة وقطاع الجلود والأحذية بـ +3,5 بالمائة. كما مس هذا الارتفاع أيضا أسعار الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية بـ 3,2 بالمائة حسب نفس المصدر.

أما قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المختلفة فقد شهدت أسعار الإنتاج ركودا.

من جهة أخرى، أشار المصدر إلى تسجيل تراجع في أسعار الإنتاج في قطاع الطاقة بـ -6,7 بالمائة وصناعات الخشب والفلين والورق بـ -0,3 بالمائة.

وخلال الثلاثي الأول 2021 ومقارنة بنفس الفترة 2020، أوضح الديوان أن أغلبية القطاعات سجلت ارتفعا أهمها الصناعات النسيجية بـ + 10,6 بالمائة المناجم والمحاجر بـ +10,2 بالمائة والصناعات الغذائية بـ +8,4 بالمائة والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية بـ +5,9 بالمائة.

كما عرفت قطاعات أخرى ارتفاعا في أسعار إنتاجها، لكن بشكل أقل لاسيما صناعات الجلود والأحذية بـ +3,8 بالمائة وصناعات الخشب والفلين والورق بـ +1 بالمائة الصناعات الكيماوية بـ +0,4 بالمائة.

غير أن أسعار الإنتاج في قطاعات الطاقة ومواد البناء شهدت تراجعا بـ 4,5 بالمائة و0,1 بالمائة .