ارتفاع أسعار الموز.. تطبيق قانون المضاربة وشروط جديدة للاستيراد

ترأس وزير التجارة، الطيب زيتوني،جلسة عمل مع عدد من المتعاملين الناشطين في مجال استيراد الموز، للنظر في ارتفاع أسعار هذه المادة.

وحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع الذي حضره الأمين العام لوزارة الفلاحة، خُصص لإعادة تنظيم سوق الموز في الجزائر، من خلال تأطير استيراد هذه المادة، بعدما شهدت أسعارها ارتفاعا.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير، أن منح وثيقة التوطين البنكي لإستيراد الموز، سيكون وفق دفتر شروط جديد، بهدف خفض أسعاره في السوق الوطنية وضمان وفرته طيلة أيام السنة.

كما أمر زيتوني بتطبيق قانون المضاربة على كل من يثبت تورطه في تخزين هذه المادة.