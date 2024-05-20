ارتفاع أسعار النفط بعد التطورات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية يوم الإثنين، على خلفية التطورات في الشرق الأوسط، عقب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير حسين عبد الله يان، في حادث تحطّم طائرة مروحية كانت تقلّهما.

حيث صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم جويلية، بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 84.5 دولارا للبرميل.

كما تترقب أسواق النفط اجتماعا يعقده تحالف “أوبك+” مطلع الشهر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن مستويات خفض الإنتاج للفترة المقبلة.

أعلن المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية بشكل رسمي فجر الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطّم الطائرة المروحية التي كانت تقلّه، رفقة مسؤولين آخرين، قرب الحدود مع أذربيجان.

وتعتبر إيران واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 3.2 ملايين برميل، وفق بيانات منظمة أوبك لشهر أفريل الماضي.