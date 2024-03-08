ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب قوة الطلب

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مدفوعة بنمو الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، تزامنا مع إعطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إشارة إيجابية بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7 بالمئة أو 58 سنتا إلى 83.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة أو 69 سنتا إلى 79.62 دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بـ 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات نواتج التقطير 4.1 مليون برميل.

فيما أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم سجل زيادة بنسبة 5.1 في المئة في وارداته في أول شهرين من 2024 على أساس سنوي إلى نحو 10.74 مليون برميل يوميا، بعدما زادت شركات التكرير مشترياتها من الخام لتلبية مبيعات الوقود خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.