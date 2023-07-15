ارتفاع أسعار لحوم “الغنمي” يتواصل!

بعد أكثر من أسبوعين على عيد الأضحى

دخل أصحاب القصابات وتجار اللحوم الحمراء في عطلة بعد عيد الأضحى، ما تسبب في ارتفاع جنوني لهذه اللحوم من طرف “بزناسية” انتهزوا فرصة الظرف للربح تحت حجة “الندرة”، وهؤلاء هم من الذين تخلوا عن هذه العطلة، أو الذين فضلوا إبقاء نشاط تجارتهم رغم تراجع الطلب أيضا.

وأكد رئيس الفدرالية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء، محمد الطاهر رمرم، لـ”الشروق”، أن لحوم الخروف تشهد ندرة وارتفاعا جنونيا لأسعارها في أسواق الجملة، حيث وصلت الزيادة في هذه الأسعار إلى نسبة 10 بالمائة، والكيلوغرام من لحم الغنمي تعدى 2500 دج.

وقال رمرم إن الندرة في أسواق المال، بعد العيد، وجدها أصحاب بعض القصابات ومحلات بيع اللحوم، فرصة للدخول في عطلة لمدة تصل إلى 20 يوما وهذا يؤثر على المستهلك، فرغم تراجع الطلب من طرف هذا الأخير، إلا أن بعض المناسبات كالأعراس، يضطر أصحابها لشراء كميات من اللحوم الحمراء سواء المتعلقة بالبقري أم الغنمي.

ويرى محمد الطاهر رمرم بأن مشكل الندرة في بيع الخروف ولحم الغنمي بعد العيد يستدعي حلولا من خلال خطة قصيرة وبعيدة المدى للنهوض بشعبة المواشي، وإبقاء عمليات العرض والطلب عبر أسواق الوطن تتناسب وتجارة اللحوم الحمراء في كل الظروف.

وفي ذات السياق، أرجع رئيس اللجنة الوطنية لتجار وموزعي اللحوم الحمراء التابعة لاتحاد التجار الجزائريين، مروان الخير، أن نسبة تتعدى 50 بالمائة من محلات بيع اللحوم، مغلوقة بسبب دخول أصحابها في عطلة ما بعد عيد الأضحى، وهي عطلة تتراوح بين 15 إلى 20 يوما، حيث يقوم أغلبهم بعمليات صيانة وتنظيف وترميم لمحلاتهم.

ونفى أن تكون درجات الحرارة المرتفعة وراء غلق الكثير من القصابات، كاشفا في السياق، عن ندوة سينظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بداية الأسبوع المقبل، تتطرق لمشاكل سوق اللحوم في الجزائر والأسباب المؤدية لارتفاع أسعارها.

ومن جهته، أكد نائب رئيس فدرالية مربي المواشي، إبراهيم عمراني لـ”الشروق”، أن ندرة لحوم الخروف، سببها تراجع الحركية في أسواق الماشية خلال الأسبوع الأول بعد العيد، وقال إن الطلب في هذه الأسواق غير موجود بشكل كاف ولا يشجع على العرض.

وتوقع عمراني عودة الأمور إلى حالها الطبيعي في غضون الأسابيع القادمة، حيث من المحتمل أن ينعكس ذلك إيجابا على أسعار لحوم الغنمي في القصابات ومحلات البيع بالتجزئة، نافيا تماما أن تكون درجات الحرارة وراء ركود سوق المواشي ولحومها، حيث توجد كل الظروف والوسائل التي من شأنها الحفاظ على سلامة مثل هذه السلع والمواد الغذائية.