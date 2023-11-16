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اقتصاد

ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 3 بالمئة في عام 2023

الشروق أونلاين
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ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 3 بالمئة في عام 2023
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ارتفاع إيرادات الدولة في 2023

ارتفعت إيرادات الدولة خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2023 إلى 6261 مليار دينار، بزيادة تتجاوز نسبتها 3 بالمائة على أساس سنوي.

جاء هذا في حديث المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة صالح لعباني، في جلسة استماع بالبرلمان، في إطار مناقشة قانون المالية 2024.

وأوضح لعباني بهذه المناسبة أن ايرادات الدولة المسجّلة إلى غاية نهاية أوت 2023، قد بلغت 6261 مليار دينار، بارتفاع قدره 210 ملايير دينار، مقارنة بتلك المسجلة خلال نفس الفترة من 2022.

وتتضمن هذه الإيرادات أساسا العوائد المتأتية من الجباية البترولية بقيمة 3292 مليار دينار (بزيادة 86 مليار دينار مقارنة بالأشهر الـ8 الأولى من 2022).

في حين بلغت الإيرادات خارج الجباية البترولية ما قيمته 2962 مليار دينار (بارتفاع قدره 124 مليار دج). إلى جانب إيرادات أخرى مختلفة، حسب ما تظهره البيانات التي عرضها المتحدث.

أما بخصوص أعباء ميزانية الدولة، فقد بلغت في نفس الفترة ما قيمته 7000 مليار دينار. مسجلة بذلك زيادة معتبرة قدرها 1756 مليار دينار، مقارنة بالأشهر الـ8 الأولى للسنة الماضية.

وتشمل هذه الأعباء على وجه الخصوص نفقات المستخدمين بقيمة 2164 مليار دينار، ونفقات الاستثمار بقيمة 1182 مليار دينار، ونفقات التحويل بقيمة 2683 مليار دينار، يضيف المسؤول ذاته.

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