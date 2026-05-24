اقتصاد

ارتفاع إيرادات ميزانية 2023 بـ 24% بعد صدور قانون التسوية في الجريدة الرسمية

صدر في العدد 37 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2023، والذي أظهر ارتفاعًا في إيرادات الميزانية العامة للدولة بنسبة 24 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، مع تسجيل عجز نهائي في عمليات الميزانية بلغ 1572.71 مليار دينار.

ووفقًا للقانون رقم 26-11، الموقع بتاريخ 12 ماي الجاري من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بلغت النتائج النهائية لإيرادات الميزانية العامة للدولة بعنوان السنة المالية 2023 ما قيمته 9021.11 مليار دينار.

في المقابل، سجلت النتائج النهائية لنفقات الميزانية خلال الفترة نفسها 10593.82 مليار دينار، بحسب ما تضمنه النص المنشور في الجريدة الرسمية.

وبناءً على هذه المعطيات، بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2023، والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة، نحو 1572.71 مليار دينار.

