ارتفاع التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا بنسبة 30 بالمئة

ارتفع حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا، بنسبة 30 بالمئة سنة 2022، حسب ما ذكرته السفيرة التركية أوزدمير غوكتاش يوم الأربعاء.

السفيرة التركية حضرت لقاء مع رجال الأعمال الأتراك الناشطين بالجزائر، بمبادرة من المجلس العالمي للشؤون التركية (DTIK الجزائر)، وبمشاركة وزيري الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، والصحة عبد الحق سايحي.

وصرحت السفيرة غوكتاش لوكالة الأنباء الجزائرية بأن “العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، قد تعززت بشكل ممتاز. لا سيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا”.

قبل أن تشير إلى أن “التبادلات التجارية بين البلدين، ارتفعت بنسبة 30 بالمئة في ظرف سنة واحدة، إلى 5.3 مليار دولار”.

وتوقعت السفيرة التركية أن تصل قيمة التبادلات مع الجزائر إلى 10 مليار دولار على المدى القريب، بفضل زيادة استثمارات الأتراك بالجزائر، حيث تحصي السفارة 1550 شركة تركية تنشط في قطاعات مختلفة.