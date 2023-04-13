-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

ارتفاع التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا بنسبة 30 بالمئة

الشروق أونلاين
  • 137
  • 0
ارتفاع التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا بنسبة 30 بالمئة
أرشيف
الجزائر وتركيا

ارتفع حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا، بنسبة 30 بالمئة سنة 2022، حسب ما ذكرته السفيرة التركية أوزدمير غوكتاش يوم الأربعاء.

السفيرة التركية حضرت لقاء مع رجال الأعمال الأتراك الناشطين بالجزائر، بمبادرة من المجلس العالمي للشؤون التركية (DTIK الجزائر)، وبمشاركة وزيري الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، والصحة عبد الحق سايحي.

وصرحت السفيرة غوكتاش لوكالة الأنباء الجزائرية بأن “العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، قد تعززت بشكل ممتاز. لا سيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا”.

قبل أن تشير إلى أن “التبادلات التجارية بين البلدين، ارتفعت بنسبة 30 بالمئة في ظرف سنة واحدة، إلى 5.3 مليار دولار”.

وتوقعت السفيرة التركية أن تصل قيمة التبادلات مع الجزائر إلى 10 مليار دولار على المدى القريب، بفضل زيادة استثمارات الأتراك بالجزائر، حيث تحصي السفارة 1550 شركة تركية تنشط في قطاعات مختلفة.

مقالات ذات صلة
إمكانيات كبيرة تمتلكها الجزائر لتصنيع الطائرات المسيّرة

إمكانيات كبيرة تمتلكها الجزائر لتصنيع الطائرات المسيّرة

انهيار حصة عملاق إسباني لتكنولوجيا النقل والطيران والدفاع في الجزائر

انهيار حصة عملاق إسباني لتكنولوجيا النقل والطيران والدفاع في الجزائر

بداية انهيار أسعار الموز في الأسواق

بداية انهيار أسعار الموز في الأسواق

بالأرقام.. هذه خسائر إسبانيا من أزمتها مع الجزائر

بالأرقام.. هذه خسائر إسبانيا من أزمتها مع الجزائر

15 يومًا لتوفير قطع غيار السيّارات

15 يومًا لتوفير قطع غيار السيّارات

أرقام حول صادرات الجزائر من النسيج والجلود

أرقام حول صادرات الجزائر من النسيج والجلود

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد