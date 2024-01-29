ارتفاع التنصيبات في القطاع الاقتصادي إلى 374 ألف خلال 2023

بفضل الإجراءات الرامية إلى بعث ديناميكية جديدة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الإجراءات الرامية إلى بعث ديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني وتنويعه، أدت الى “ارتفاع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022 الى 373.655 سنة 2023 وأن 83 بالمائة من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، فضلا عن ادماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي”.

وجاء تصريح الوزير، خلال إشرافه الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على لقاء خصص لإطلاق برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة الإدماج الاقتصادي المستدام لرائدات ورواد الأعمال الشباب بالجزائر.

ويندرج هذا البرنامج في اطار تجسيد اتفاقية التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي المبرمة بتاريخ 29 مارس 2023 والذي يشرف على تجسيده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.

وأكد بن طالب بالمناسبة أن “مسعى الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وخفض معدلات البطالة بشكل معتبر، خاصة لدى فئتي الشباب والنساء، يوليه رئيس الجمهورية أهمية خاصة”.

كما ذكر الوزير بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي وإطلاق الوكالة الوطنية الخاصة بذلك، بالإضافة إلى جملة من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل “بيئة ملائمة لتطوير منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.