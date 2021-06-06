ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بـ64 المائة

خلال الرباعي الأول لـ2021

سجلت الصادرات خارج قطاع المحروقات بالنسبة لأربعة الأشهر الأولى من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 64.65 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت قيمتها 1.14 مليار دولار، حسب ما أفادت به، الأحد، حصيلة لوزارة التجارة.

ووفقا لنفس البيانات، فقد بلغت الصادرات خارج المحروقات مبلغ قدره 1.14 مليار دولار خلال أربعة أشهر الأولى لسنة 2021 بارتفاع قدره 64.56 المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت فيها 694 مليون دولار.

وشكلت الصادرات خارج المحروقات في الفترة لأربعة الأشهر الأولى من سنة 2021 حصة تقدر 10.45 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات.

وأبرزت وزارة التجارة أنه تم تسجيل 832 مؤسسة تصدير جسدت عمليات التصدير خلال هذه الفترة.

أما بخصوص أهم المواد المصدرة ونسب الزيادة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فقد أفادت الحصيلة ان صادرات الإسمنت بلغت 51.54 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 144.45 بالمائة، فيما بلغت صادرات السكر 120 مليون دولار بزيادة قدرها 44.57 بالمائة.

أما صادرات التمور، فقد بلغت 46.29 مليون دولار بزيادة قدرها 25.66 بالمائة، فيما بلغت صادرات الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية 26.283 مليون دولار بزيادة تقدر بـ5.09 بالمائة.

وبخصوص صادرات الزيوت والمنتجات الأخرى المحصل عليها من تقطير الفحم الحجري، فقد بلغت قيمتها 163 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 121.34 بالمائة، تضيف وزارة التجارة.

كما بلغت صادرات المواد الغذائية 205 مليون دولار، أي بزيادة تقدر بـ38.52 بالمائة، حسب الأرقام الواردة في حصيلة وزارة التجارة.

خ. م