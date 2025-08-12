ارتفاع الطلب بـ70 بالمائة على عمرة سبتمبر والمولد النبوي

ضغط على الوكالات بسبب تعقيدات الحجوزات مع نظام "نسك"

ارتفعت حجوزات وكالات السياحة والأسفار المعنية بتنظيم رحلات العمرة إلى 70 بالمائة بالنسبة لعمرة شهر سبتمبر، تزامنا مع انطلاق الرحلات الجوية الخاصة لنقل المعتمرين، حيث ينتظر أن تطلق الخطوط السعودية الخاصة “فلاي نس” رحلاتها يوم 16 أوت الجاري، في حين حددت الجوية الجزائرية تاريخ 23 من الشهر ذاته لانطلاق رحلاتها إلى البقاع المقدسة.

وتشهد مقرات وكالات السياحة إقبالا كبيرا من الراغبين في أداء المناسك، خاصة مع ربط كثيرين العمرة بالمولد النبوي الشريف وكذا شهر سبتمبر المتزامن هو الآخر مع الدخول الاجتماعي، غير أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها المملكة العربية السعودية على نظام إصدار تأشيرات العمرة عبر منصة “نسك” أثرت على سير العمل في بعض الوكالات.

وفي تصريح لـ”الشروق”، أكد نذير بلحاج، رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، أن الحجوزات ارتفعت بنسبة قاربت 70 بالمائة خاصة لعمرة سبتمبر والمولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن الإجراءات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها منصة “نسك” التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية، تهدف إلى الحد من تنقل المعتمرين بشكل فردي عبر تأشيرات منفصلة.

وأوضح بلحاج أن المنصة لا تصدر تأشيرة عمرة إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط، أهمها ضرورة التعامل مع وكالة سياحية معتمدة قادرة على تقديم برنامج متكامل يشمل السكن والنقل والتأمين، حيث يجب أن يكون الحجز الفندقي مؤكدا في مكة والمدينة، مع تطابق دقيق لتواريخ الدخول والخروج، وموافقة إلكترونية من الفندق على الحجز عبر المنصة.

وأضاف بلحاج بخصوص الرحلات الجوية أن الخطوط الجوية السعودية تعمل منذ فترة على نقل المعتمرين الجزائريين إلى الأراضي المقدسة، بينما الخطوط الخاصة “فلاي نس” ستبدأ رحلاتها ابتداء من 16 أوت، في حين تحدد الجوية الجزائرية موعد انطلاق رحلاتها يوم 23 من الشهر ذاته، مع توقعات بزيادة ملحوظة في أعداد الرحلات مع اقتراب موسم العمرة.

من جهته، أكد رضوان محمد، صاحب وكالة سياحية ناشطة في تنظيم العمرة، أن حركة الحجوزات بدأت تأخذ منحى تصاعديا مع اقتراب موسم سبتمبر، مشيرا إلى أن بعض الوكالات تشهد ضغطا كبيرا بسبب التعقيدات التي فرضها النظام الجديد لإصدار التأشيرات عبر منصة “نسك”.

وأوضح رضوان أن الصعوبة تكمن في ضرورة ضبط البرنامج بدقة متناهية، لأن النظام يشترط تطابق حجوزات الفنادق في مكة والمدينة، حيث يجب أن تكون جميع الغرف المحجوزة مؤكدة ومطابقة للمواعيد بدقة، إذ في حال نقص غرفة واحدة أو اختلاف في تواريخ الدخول والخروج، لا يمنح التطبيق الموافقة على كامل البرنامج، مما يؤدي إلى تأخير في إصدار التأشيرات ويعطل إجراءات الوكالات السياحية.

وأضاف أن هذا الأمر يفرض على الوكالات تنسيقا مكثفا مع الفنادق والتأكد من الموافقات الإلكترونية عبر المنصة قبل تقديم طلب التأشيرة، مما يزيد من الضغط على العاملين في القطاع خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه وكالات السياحة للاستعداد لموسم العمرة القادم، وسط توقعات بزيادة متواصلة في أعداد المعتمرين الجزائريين، رغم الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تتطلب الدقة والتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.