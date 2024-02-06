ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بـ 5.82 بالمائة

بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد 10.703،64 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 5،82% مقارنة بشهر ديسمبر 2022 (10.115،24 مليار دج)، حسبما جاء في مذكرة ظرفية لبنك الجزائر.

وأوضحت ذات المذكرة، أن قيمة القروض المخصصة للاقتصاد موزعة ما بين تلك الممنوحة من البنوك العمومية بـ9.124،94 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023 (+ 5،44% مقارنة بنهاية سنة 2022)، وقيمة القروض الممنوحة من البنوك الخاصة، التي بلغت 1.575،71 مليار دج (+8،04 %).

وأضاف المصدر ذاته، أن القروض الممنوحة للقطاع العمومي بلغت 4.553،7 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023 (+4،67%)، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، بما فيها الأسر، 6.149،94 مليار دج (منها 1.185،46 مليار دج للأسر)، أي بنمو 6،69%.

ويشير التحليل الهيكلي للقروض حسب المجال القانوني إلى قيمة القروض الممنوحة للقطاع العمومي تمثل 42،54% من مجموع حجم القروض الممنوحة حتى نهاية سبتمبر 2023 مقابل 43،01% في نهاية 2022.

فيما يمثل حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص 57،46%، منها 11،08%خصصت للأسر، مقابل 56،99% في نهاية ديسمبر 2022، منها 10،83% للأسر.

أما فيما يخص صافي القروض للدولة، فقد قدرت بمجموع 13.110،26 مليار دج، في نهاية سبتمبر 2023، تضيف وثيقة بنك الجزائر، مقابل 13.042،42 مليار دج في نهاية 2022، أي بزيادة طفيفة ب0،52%.