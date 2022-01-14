ارتفاع القيمة التسويقية لزروقي و”تفينتي” الهولندي أكبر مستفيد

بفضل مشاركته في كأس أمم إفريقيا

ضيّع الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي، فرصة المشاركة في أول مباراة له بكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، عندما واجه المنتخب الوطني نظيره السيراليوني في افتتاح مواجهاته في “كان الكاميرون”، بسبب إصابة في الكاحل، لكن ذلك لن يمنعه في العودة إلى التشكيل الأساسي ابتداء من اللقاء المقبل أمام غينيا الاستوائية.

وساهم انضمام خريج أكاديمية نادي أجاكس أمستردام الهولندي (23 سنة) إلى صفوف المنتخب الجزائري منذ شهر مارس من العام الماضي، بشكل مباشر في تطور اللاعب الذي تخلى عنه أجاكس واحتضنه نادي تفينتي، قبل أن تساهم مشاركته في كأس أمم إفريقيا لأول مرة في مشواره في الرفع من شعبيته لدى الجماهير الجزائرية ومشجعي تفينيتي وتساهم في زيادة قيمته التسويقية، وهما دليلان واضحان على القيمة المضافة، التي منحها “الخضر” للاعب الوسط الواعد.

وقفز رقم عدد المتابعين للنجم الجزائري، رامز زروقي، في حسابه الرسمي الوحيد في منصات التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بشكل متدرج منذ انضمامه إلى المنتخب الجزائري، وقال موقع “بيتن لاندز” الهولندي في تقرير عن زروقي يتحدث عن أبرز التغييرات التي رافقت مشاركته الأولى في مسابقة دولية كبيرة، إن شعبيته تضاعفت بشكل كبير وهي مرشحة لتسجيل أرقام أكبر بمرور مباريات كأس إفريقيا، وكان زروقي صرح في وقت سابق إنه لا يملك أي حساب رسمي على “فيسبوك” و”تويتر” أو أي منصة أخرى، ما عدا “انستغرام”، بعد أن تم انتحال صفته في بعض منصات التواصل الاجتماعي، ورغم أن اللاعب الشاب قليل التفاعل في “السوشيال ميديا”، إلا أن عدد متابعيه في “انستغرام”، حسب الموقع الهولندي، قفز من 188 ألف متابع قبل انطلاق كأس إفريقيا إلى 197 ألف متابع، ما يبرز الشعبية الواسعة التي أصبح يحظى بها لدى الجزائريين، خاصة بفضل تألقه في المباريات الماضية.

من جهة أخرى، تحسن رقم آخر لدى رامز زروقي وبشكل ملحوظ، حسب ذات المصدر دائما، وهو متعلق بقيمته التسويقية، التي كانت عند حدود 800 ألف يورو قبل مشاركته في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، قبل أن ترتفع إلى 1.2 مليون يورو بمجرد تواجده في قائمة بلماضي الرسمية لـ”الكان”، وهي القيمة التي حددها موقع “ترانسفير ماركت” الشهير والمعروف بالإحصائيات والأرقام وتقييم اللاعبين، ويرجح أن تعرف هذه القيمة ارتفاعا أكبر بعد نهاية كأس أمم إفريقيا، ولو أن ذلك سيكون مرتبطا بما سيقدمه لاعب تفينتي الهولندي والمنتخب الجزائري في نسخة الكاميرون.