ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني

في عز الإبادة الوحشية في حق الشعب الفلسطيني

يواصل نظام المخزن المغربي استباحة دماء الفلسطينيين والاستخفاف بمشاعر المغاربة، متجاهلا التصعيد الصهيوني ضد الأبرياء في غزة الذين يحاصرهم الجوع والقتل من كل جهة، ليعلن عن رفع نسبة مبادلاته التجارية مع الكيان الصهيوني إلى نسبة 124 بالمائة.

فلم تمنع آلة الحرب الصهيونية المستمرة في إبادة الشعب الفلسطيني، المغرب من مواصلة تطبيعه مع الكيان الصهيوني ودعمه للكيان المغتصب، بل أمعن في الرفع من مبادلاته التجارية وتعاونه الاقتصادي الذي شمل كل المجالات، محققا قفزة “نوعية” بقيمة 8.5 ملايين دولار خلال ماي الماضي من المبادلات التجارية مع الاحتلال الصهيوني، وهو ما يمثل زيادة قياسية بنسبة 124 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.

وعليه، سيبلغ إجمالي القيمة التراكمية للتجارة البينية بين الجانبين 53.2 مليون دولار خلال خمسة أشهر الأولى من هذه السنة، بنمو نسبته 64 في المائة مقارنة مع 2023.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من فضيحة توقف البارجة البحرية للكيان الصهيوني بميناء طنجة المغربي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على الإمدادات لمواصلة رحلتها إلى فلسطين المحتلة، حاملة الأسلحة والذخيرة، بينما يتغنى المخزن بأنه “يقدم الدعم الانساني للشعب الفلسطيني”.

وذكر أحدث تقرير صادر عن معهد “اتفاقيات أبرهام” بالمسار التصاعدي للتجارة، بنسب متفاوتة، بين عدد من الدول العربية بينها المغرب من جهة، والكيان الصهيوني من جهة أخرى، موضحا أنه خلال السنة الماضية أظهرت بيانات رسمية للاحتلال الصهيوني ارتفاع حجم الصادرات إلى المملكة المغربية بنسبة 128 في المائة.