ارتفاع المبادلات التجارية بين روسيا والدول الإسلامية بنسبة 30 بالمئة

ارتفع حجم المبادلات التجارية بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 30 بالمئة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حسب ما كشفه نائب رئيس الوزراء الروسي مارات حسنولين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول الروسي لدى افتتاح معرض “حلال إكسبو 2023″، الذي تحتضنه كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وقال حسنولين إن المنتدى سيعرف مشاركة متعاملين اقتصاديين من نحو 80 دولة، مشيدا بزيادة المبادلات التجارية بين روسيا ومختلف الدول الإسلامية.

واعتبر المسؤول ذاته أن “هذا الوضع يدعم روابط الصداقة القوية والاحترام المتبادل بين هذه الدول وروسيا”. معربا عن تطلعه “لتطوير التعاون أكثر”.